V Poľsku zaujal ďalší brankár. Žiadny Slovák nemal lepšie čísla

Zaujal aj útočník

Ďalší skvelý výkon podal aj obranca nórskeho Stabaeku Ivan Mesík, ktorý získal rovnaké hodnotenie ako brankár Kuciak.

Najlepšiu päticu uzatvára útočník David Strelec, ktorý sa pri premiére v základnej zostave Spezie v talianskej Serii A strelecky presadil.

"Bol to pre mňa deň veľkých emócií. Som naozaj nadšený z toho, že som strelil gól. Bez mojich spoluhráčov by som to nedokázal. Chcem sa poďakovať celému tímu za výbornú robotu," povedal Strelec pre klubový web.

Portál SofaScore.com známkuje hráčov v piatich najlepších európskych ligách (anglická, nemecká, talianska, španielska, francúzska), ale aj najvyššie súťaže v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, Škótsku, Švédsku, Turecku či USA.