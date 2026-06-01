Po konci hráčskej kariéry nová výzva. Perfektné miesto na začiatok, povedal Iniesta

Na archívnej snímke z 22. septembra 2025 Andres Iniesta prichádza počas 69. slávnostného odovzdávania cien Ballon d'Or (Zlatá lopta) v Paríži. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jún 2026 o 19:04
Ukončil hráčsku kariéru v roku 2024.

Bývalý španielsky reprezentant a velikán Barcelony Andres Iniesta sa stal novým trénerom druholigového saudskoarabského klubu Gulf United.

Iniesta ukončil hráčsku kariéru v roku 2024 v saudskoarabskom Emirates Club FC. Neskôr si spravil trénerskú licenciu, ktorá mu umožňuje viesť Gulf United v druhej lige, ale stále je v procese získania profesionálnej licencie, uvádza sa v pondelňajšom vyhlásení klubu.

„Gulf United FC je perfektné miesto na začiatok tejto novej kapitoly. Futbal mi dal všetko a teraz chcem niečo vrátiť prostredníctvom trénovania, učenia a každodennej práce s mladými hráčmi, ktorí majú hlad a talent zájsť ďaleko,“ povedal Iniesta.

Gulf United je známy svojou akadémiou a rozvojom mladých hráčov. „Chcem rásť ako tréner, získať skutočné skúsenosti a získať profesionálnu licenciu,“ dodal. Informovala agentúra AP.

