Strelec si na Taliansko rýchlo zvykol. Za gól ďakoval spoluhráčom

Dvadsaťročný útočník či krídelník v súboji so Salernitanou (2:1) v 51. min vyrovnal na 1:1, keď ľavačkou bez prípravy poslal loptu za chrbát slovinského brankára hostí Vida Beleca.

"Bol to pre mňa deň veľkých emócií. Som naozaj nadšený z toho, že som strelil gól. Bez mojich spoluhráčov by som to nedokázal. Chcem sa poďakovať celému tímu za výbornú robotu.

Sme skvelá partia a som rád, že som jej súčasťou. Veľmi sme potrebovali z tohto zápasu tri body a aj ich máme," cituje Dávida Strelca oficiálny klubový web acspezia.com.