Budúcnosť Borbélyho potvrdená. Po prekvapivom triumfe ho získal najúspešnejší klub v Maďarsku

Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély. (Autor: TASR)
TASR|1. jún 2026 o 19:21
Rozhodol sa využiť klauzulu v zmluve s Győrom.

Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély sa stal novým kormidelníkom Ferencvárosu Budapešť. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Štyridsaťšesťročný kouč minulý týždeň skončil v majstrovskom FC ETO Győr. Borbély sa po sezóne rozhodol využiť klauzulu v zmluve s Győrom.

Pôvodne avizoval záujem o pokračovanie na lavičke, najmä po zisku majstrovského titulu, ktorý bol len piaty v histórii klubu a prvý po 13-ročnom čakaní. Győru tak zabezpečil účasť v predkole Ligy majstrov v sezóne 2026/2027. 

Do Ferencvárosu Budapešť prišiel Borbély ako nástupca Íra Robbieho Keanea, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava.

Štyridsaťpäťročný kormidelník prevzal Ferencváros v januári minulého roka a získal s ním majstrovský titul.

V druhej sezóne jeho tím vyhral tamojší pohár a dostal sa do osemfinále Európskej ligy, ale v lige zaostal o jeden bod práve za Győrom a tak sa skončila jeho sedemročná majstrovská séria.

Borbély sa po štyroch rokoch vrátil do klubu, v ktorom odštartoval svoje pôsobenie v Maďarsku. Vo Ferencvárosi zastával funkcie kouča pri tíme do 17 a 19 rokov, neskôr sa zhostil taktovky nad B-tímom.

Po sezóne 2021/2022 zamieril do Dunajskej Stredy, kde bol asistent trénera. V Győri bol od apríla 2024, klubu počas tohto obdobia dopomohol k postupu do najvyššej súťaže a účasti v kvalifikácii Konferenčnej ligy.

Zsolt Hornyák.
Po dlhej dobe skončila éra slovenského trénera v Maďarsku. Preslávil sa vyradením Fiorentiny
