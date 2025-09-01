Strelec je nadrahší, prekonal bývalého hráča DAC. Aké sú najdrahšie prestupy zo Slovenska?

David Strelec.
David Strelec. (Autor: REUTERS)
1. sep 2025 o 16:05
Pozrite si rebriček najdrahších prestupov zo slovenskej najvyššej súťaže.

BRATISLAVA. David Strelec prestúpil z majstrovského Slovana Bratislava do tímu z 2. anglickej ligy FC Middlesborough.

Ide o najdrahší prestup v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Na Britské ostrovy prestúpil za celkovo 10 miliónov eur.

Prekonal tak doterajší rekord čiernohorského futbalistu Nikolu Krstoviča, ktorý z Dunajskej Stredy odišiel do talianskeho Lecce necelé štyri milióny eur.

DAC však za tohto hráča dostal celkovo 8,1 milióna eur kvôli percentám z jeho ďalšieho prestupu do Atalanty Beramo.

Zo Slovákov je po Strelcovi na druhom mieste László Bénes, ktorý prestúpil zo Žiliny do Borussie Mönchengladbach za 5,5 milióna eur.

Najdrahšie prestupy z Niké ligy

Poradie

Hráč

Z

Do

Cena

1.

David Strelec

Slovan Bratislava

FC Middlesborough

10 mil. eur

2.

Nikola Krstovič

Dunajská Streda

US Lecce

8,1 mil. eur

3.

Andraž Šporar

Slovan Bratislava

Sporting Lisabon

7 mil. eur

4.

László Bénes

MŠK Žilina

Borussia Mönchengladbach

5,5 mil. eur

5.

Milan Škriniar

MŠK Žilina

Sampdoria Janov

5,2 mil. eur

6.

Róbert Boženík

MŠK Žilina

Feyenoord Rotterdam

4,5 mil. eur

7.

Peter Dubovský

Slovan Bratislava

Real Madrid

4,3 mil. eur

8.

Wesley Moraes

AS Trenčín

Club Bruggy

4,2 mil. eur

9.

Tomáš Hubočan

MŠK Žilina

Zenit Petrohrad

4 mil. eur

10. 

Dávid Hancko

MŠK Žilina

ACF Fiorentina

3,8 mil. eur

Nad hranicu päť miliónov eur sa dostal aj Milan Škriniar, ktorý šiel zo Žiliny do Sampdorie Janov za 5,2 milióna eur.

Z legionárov je po Krstovičovi na druhom mieste Slovinec Andraž Šporar, ktorý šiel zo Slovana do Sportingu Lisabon za 6-7 miliónov eur.

V desiatke najdrahších prestupov je aj legendárny Peter Dubovský, ktorý odišiel v roku 1993 zo Slovana do Realu Madrid za 4,3 milióna eur.

Ak by sme brali infláciu, jeho prestup môže mať dnes hodnotu presahujúcu pätnásť až sedemnásť miliónov. 

Okrem Slovana, Žiliny a DAC je v TOP 10 aj prestup z Trenčína. Brazílčan Wesley Moraes prestúpil z AS do Clubu Bruggy za 4,2 milióna eur.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

