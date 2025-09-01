Strelec je nadrahší, prekonal bývalého hráča DAC. Aké sú najdrahšie prestupy zo Slovenska?

BRATISLAVA. David Strelec prestúpil z majstrovského Slovana Bratislava do tímu z 2. anglickej ligy FC Middlesborough.
Ide o najdrahší prestup v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Na Britské ostrovy prestúpil za celkovo 10 miliónov eur.
Prekonal tak doterajší rekord čiernohorského futbalistu Nikolu Krstoviča, ktorý z Dunajskej Stredy odišiel do talianskeho Lecce necelé štyri milióny eur.
DAC však za tohto hráča dostal celkovo 8,1 milióna eur kvôli percentám z jeho ďalšieho prestupu do Atalanty Beramo.
Zo Slovákov je po Strelcovi na druhom mieste László Bénes, ktorý prestúpil zo Žiliny do Borussie Mönchengladbach za 5,5 milióna eur.
Poradie
Hráč
Z
Do
Cena
1.
David Strelec
Slovan Bratislava
FC Middlesborough
10 mil. eur
2.
Nikola Krstovič
Dunajská Streda
US Lecce
8,1 mil. eur
3.
Andraž Šporar
Slovan Bratislava
Sporting Lisabon
7 mil. eur
4.
László Bénes
MŠK Žilina
Borussia Mönchengladbach
5,5 mil. eur
5.
Milan Škriniar
MŠK Žilina
Sampdoria Janov
5,2 mil. eur
6.
Róbert Boženík
MŠK Žilina
Feyenoord Rotterdam
4,5 mil. eur
7.
Peter Dubovský
Slovan Bratislava
Real Madrid
4,3 mil. eur
8.
Wesley Moraes
AS Trenčín
Club Bruggy
4,2 mil. eur
9.
Tomáš Hubočan
MŠK Žilina
Zenit Petrohrad
4 mil. eur
10.
Dávid Hancko
MŠK Žilina
ACF Fiorentina
3,8 mil. eur
Nad hranicu päť miliónov eur sa dostal aj Milan Škriniar, ktorý šiel zo Žiliny do Sampdorie Janov za 5,2 milióna eur.
Z legionárov je po Krstovičovi na druhom mieste Slovinec Andraž Šporar, ktorý šiel zo Slovana do Sportingu Lisabon za 6-7 miliónov eur.
V desiatke najdrahších prestupov je aj legendárny Peter Dubovský, ktorý odišiel v roku 1993 zo Slovana do Realu Madrid za 4,3 milióna eur.
Ak by sme brali infláciu, jeho prestup môže mať dnes hodnotu presahujúcu pätnásť až sedemnásť miliónov.
Okrem Slovana, Žiliny a DAC je v TOP 10 aj prestup z Trenčína. Brazílčan Wesley Moraes prestúpil z AS do Clubu Bruggy za 4,2 milióna eur.