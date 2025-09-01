Strelec ukončil špekulácie. Ponuka Middlesbrough dáva najväčší zmysel, tvrdí Kmotrík

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant David Strelec prestúpil zo Slovana Bratislava do FC Middlesbrough.
Dvadsaťštyriročný útočník podpísal so súčasným lídrom druhej najvyššej anglickej súťaže Championship päťročnú zmluvu.
Prestup potvrdil na svojom webe aj slovenský šampión, pričom obe zainteresované strany sa dohodli nezverejniť prestupovú čiastku.
Podľa medializovaných správ by malo ísť o rekordný prestup zo slovenskej ligy.
Strelca spájali s odchodom do zahraničia počas minulého leta i zimného prestupového obdobia.
Vtedy bol medzi záujemcami Celtic Glasgow, ale aj tradičný anglický klub z Middlesbrough, ktorý sa netají ambíciou na návrat do Premier League.
„V prvom rade sa chcem Davidovi Strelcovi veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre Slovan urobil. David už dlhšie lákal pozornosť zahraničných klubov, počas uplynulej zimy i teraz v lete sme obdržali viacero ponúk.
Tá z Middlesbrough dávala najväčší zmysel pre všetky strany, pre nás ako klub bola tiež veľmi zaujímavá. Potvrdilo sa to, čo som hovoril v zime, keď som pripomínal, že veľmi dobré ponuky môžu prísť aj v letnom transferovom okne. A to sa naozaj stalo.
Aj na Davidovi sme videli, že sa túži posunúť do zahraničnej súťaže, čo samozrejme chápem. Verím, že ako náš odchovanec bude aj v zahraničí šíriť dobré povedomie o klube, kde vyrástol, a bude ďalej napredovať.
Samozrejme, kedykoľvek v budúcnosti má u nás dvere otvorené,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava.
Strelec futbalovo vyrastal v akadémii „belasých“. Prvýkrát si to namieril do zahraničia v sezóne 2021/22, keď prestúpil do talianskej Spezie.
Tam sa nepresadil a absolvoval hosťovanie v druholigovej Reggine. Následne sa od ročníka 2023/24 vrátil späť do Slovana, v spomínanom ročníku strelil 11 ligových gólov, v tom uplynulom bol s 20 presnými zásahmi na čele tabuľky kanonierov spolu s klubovým spoluhráčom Tigranom Barseghjanom.
Etabloval sa na číslo jedna na poste útočníka aj v reprezentácii pod vedením talianskeho kormidelníka Francesca Calzonu.
„Rád by som sa poďakoval Slovanu a všetkým fanúšikom za podporu. Po návrate z Talianska som tu prežil dva krásne roky. Nabral som ďalšie skúsenosti, aj z medzinárodného futbalu, bol som súčasťou dobrej partie v kabíne a stretol som tu veľa skvelých ľudí.
Odnášam si veľa pekných zážitkov a spomienok. Špeciálna vďaka patrí fanúšikom za ich podporu a priazeň. Cítil som ju, rovnako ako celé mužstvo. Som rád, že futbal v Bratislave po fanúšikovskej stránke ožíva, začína chodiť viac ľudí.
Verím, že zostanú s chalanmi, pretože tí potrebujú ich podporu. Ešte raz, ďakujem, idem sa vydať za ďalšími výzvami, no nezabudnem,“ odkázal David Strelec cez klubový web Slovana.
Celkovo v belasom drese odohral 170 stretnutí, v ktorých strelil 62 gólov a pridal k nim 28 asistencií. So sériovým slovenským majstrom sa tešil z piatich ligových titulov, zahral si aj na vlaňajších majstrovstvách Európy v Nemecku.
Svoje dojmy z prestupu prezradil už aj pre svojho nového zamestnávateľa: „Som veľmi rád, že som tu. Za posledných deväť mesiacov bolo okolo mňa veľa špekulácií. Ja som chcel prísť sem, som šťastný, že som tu a môžem konečne hrať za ´Boro´. Počul som, že fanúšikovia sú úžasní a nemôžem sa dočkať momentu, keď si pred nimi zahrám.“
Strelec je už tretí slovenský reprezentant, ktorý počas tohto leta zamieril do Championship. Na Britské ostrovy sa presunula aj dvojica Tomáš Rigo a Róbert Boženík, ktorá sa upísala Stoke City.