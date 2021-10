Staňo skončil ako tréner Žiliny, odvolali ho

Štyridsaťštyriročný bývalý obranca pracoval v MŠK od sezóny 2018/2019 najskôr ako asistent pri B-tíme a začiatkom roka 2020 dostal po odchode trénera Jaroslava Kentoša možnosť viesť A-tím. Na lavičke sedel v 69 stretnutiach s bilanciou 37 výhier, 11 remíz a 21 prehier.

Podľa slov Belaníka musia cítiť spoluzodpovednosť za nepresvedčivé výkony z uplynulého obdobia aj hráči: "Musíme sa vrátiť k tomu, čo nás zdobilo, čím sme boli úspešní a čím aj odborná verejnosť hodnotila naše zápasy veľmi vysoko.

Futbalová kariéra nie je iba o pozitívnych výsledkoch, oslavách a glorifikovaní. Prichádzajú aj takéto situácie a my veríme, že to všetkým pomôže do budúcnosti a bude to na prospech veci."

Angažovanie Petra Černáka nie je dočasným riešením. "Peter dlhodobo pracuje v klube. Prešiel si mládežou i B-tímom. Už po odchode Jaroslava Kentoša bol jedným z kandidátov na trénera. Jeho prácu poznáme, rovnako vedomosti a futbalovú odbornosť.

Verím, že sa nám vyššie spomenuté veci, ktoré nám v ostatných zápasoch chýbali, podarí po reprezentačnej prestávke získať naspäť a mužstvo sa vráti k futbalu, ktorý ho zdobil na začiatku sezóny.

Hoci bol Peter súčasťou realizačného tímu, môže priniesť nový pohľad. Zároveň chceme využiť priestor reprezentačnej prestávky, aby si nový tréner našiel okrem Norberta Guľu k sebe ešte jedného asistenta," dodal Belaník na klubovom webe.