Žilina predstavila prvú letnú posilu. Prinesie potrebnú kvalitu, verí Belaník

Dávid Šípoš
Dávid Šípoš (Autor: Facebook/MŠK Žilina)
TASR|3. jún 2026 o 20:29
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Do Žiliny prichádza slovenský brankár.

Prvou letnou posilou futbalového klubu MŠK Žilina sa stal Dávid Šípoš. Dvadsaťsedemročný brankár prichádza k „šošonom“ z Košíc a pod Dubňom podpísal dvojročnú zmluvu.

Nikéligista to v stredu oznámil na svojej oficiálnej webstránke.

„Prichádza k nám ako náhrada za odchádzajúceho Dominika Sváčka a zároveň ako brankár, ktorý presne zodpovedá profilu, aký sme na túto pozíciu hľadali.

V priebehu jarnej časti ho pribrzdili zdravotné problémy, no momentálne je úplne fit, úspešne absolvoval zdravotnú prehliadku a je pripravený naplno sa zapojiť do prípravy,“ vyjadril sa na adresu bývalého mládežníckeho reprezentanta športový manažér klubu Karol Belaník.

Šípoš má bohaté skúsenosti v slovenskom, ale aj v českom futbale. Vo svojej kariére obliekal dresy Nitry, Českých Budějovíc a v uplynulých dvoch sezónach Košíc. V ročníku 2025/2026 však nastúpil len do šiestich zápasov.

„Veríme, že nám prinesie potrebnú kvalitu, skúsenosti aj pokoj do brankárskeho tímu. Okrem futbalových predností disponuje aj výbornými charakterovými vlastnosťami a sme presvedčení, že spolu s ostatnými brankármi vytvoria silný tím a zároveň zdravú konkurenciu. Dávid je pozitívne nastavený, motivovaný a pripravený odovzdať pre MŠK maximum,“ dodal Belaník.

Slovensko

    Dávid Šípoš
    Dávid Šípoš
    Žilina predstavila prvú letnú posilu. Prinesie potrebnú kvalitu, verí Belaník
    dnes 20:29
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