ONLINE: MŠK Žilina - MFK Karviná dnes LIVE (prípravný zápas)

Úvodné zostavy: MŠK Žilina: Belko – Minárik, Kaša, Narimanidze – Kopásek, Faško, Káčer (C), Bari – Ďatko, Adang, Kóša Náhradníci: Badžgoň – Kelembet, Pekelský, Baleja, Gidi, Svoboda, Iľko, Traore, Hranica, D. Ďuriš, Pališčák Tréner: Petr Ruman MFK Karviná: Neuman – Traore, Boháč, Krčík, Fleišman (C) – Štorman, Labík – Šigut, Samko, Singhateh – Gning Náhradníci: Lapeš, Schovanec – Condé, Vecheta, Ayaosi, Chytrý, Ezeh, Camara Tréner: Martin Hyský Rozhodca: Varga – Ukropová, Krško.

