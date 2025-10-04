Faško bol takmer pri všetkom. Žilina doma zdolala Košice rozdielom triedy

Niké liga - 9. kolo
MŠK Žilina - FC Košice 4:1 (2:1)
Góly: 3. Iľko, 6. Káčer, 57. Adang, 63. Faško (z 11m) - 37. Kovács. ŽK: Prokop - Kružliak, Teplan.
Rozhodovali: Choreň - Štofik, Čajka
Diváci: 1756
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik - Kopásek, Káčer (C) (71. Narimanidze), Adang (71. Florea), Bari (61. Hranica) - M. Faško (80. Prokop), Iľko (46. Roginić), Ďatko
FC Košice: Kira - Kakay (66.Dimun), Kružliak (C), Teplan - Gallovič (84. Madleňák), Zsigmund (78. Sovič), Jakúbek, Kovács - Perišić (66. Miljanič), Čerepkai, Goljan (66. Rehuš)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
ŽILINA. Futbalisti Žiliny zvíťazili v sobotňajšom zápase 10. kola Niké ligy nad FC Košice vysoko 4:1 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Dunajskú Stredu, ktorá má zápas k dobru.
Tretí Slovan má taktiež 18 bodov, no odohral o dve stretnutia menej.
Žilinčania začali domáci zápas venovaný zdravotníkom a záchranárom zostra, do vedenia išli už v tretej minúte, keď prihrávku Faška zužitkoval Iľko.
Faško bol aj pri druhom góle MŠK, v 6. minúte narysoval prihrávku pre Káčera, ktorý zvýšil vedenie na 2:0.
Košice však nepriaznivý stav nezlomil, práve naopak. Hostia sa zdvihli, začali útočiť, pred Belkom doslova horela tráva, no nepremieňali ani vyložené šance.
Kontaktný gól prišiel však v 37. minúte, kedy sa pred žilinskou bránkou po rohu najlepšie zorientoval Kovács a znížil na 2:1.
V druhom polčase však hostia nepokračovali vo výkone z prvej časti hry. Taktovku postupne prebrala Žilina, no Kopásek sám pred Kirom mieril tesne vedľa.
Dvojgólové vedenie MŠK prinavrátil v 57. minúte Adang, ktorý Roginičovu prihrávku upratal presne k ľavej tyči košickej bránky.
Gólostroj Žiliny pokračoval, už o šesť minút neskôr premenil nariadenú penaltu Faško a zvýšil na 4:1. Striedania tímov príliš vzruchu nepriniesli a tak sa Žilina tešila z víťazstva v pomere 4:1.