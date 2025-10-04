Faško bol takmer pri všetkom. Žilina doma zdolala Košice rozdielom triedy

Timotej Hranica a Michal Faško sa tešia z gólu
Timotej Hranica a Michal Faško sa tešia z gólu (Autor: MŠK Žilina/FB)
Sportnet, TASR|4. okt 2025 o 22:26
Košice utrpeli najvyššiu prehru v sezóne.

Niké liga - 9. kolo

MŠK Žilina - FC Košice 4:1 (2:1)

Góly: 3. Iľko, 6. Káčer, 57. Adang, 63. Faško (z 11m) - 37. Kovács. ŽK: Prokop - Kružliak, Teplan.

Rozhodovali: Choreň - Štofik, Čajka

Diváci: 1756

MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik - Kopásek, Káčer (C) (71. Narimanidze), Adang (71. Florea), Bari (61. Hranica) - M. Faško (80. Prokop), Iľko (46. Roginić), Ďatko

FC Košice: Kira - Kakay (66.Dimun), Kružliak (C), Teplan - Gallovič (84. Madleňák), Zsigmund (78. Sovič), Jakúbek, Kovács - Perišić (66. Miljanič), Čerepkai, Goljan (66. Rehuš)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ŽILINA. Futbalisti Žiliny zvíťazili v sobotňajšom zápase 10. kola Niké ligy nad FC Košice vysoko 4:1 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Dunajskú Stredu, ktorá má zápas k dobru.

Tretí Slovan má taktiež 18 bodov, no odohral o dve stretnutia menej.

Žilinčania začali domáci zápas venovaný zdravotníkom a záchranárom zostra, do vedenia išli už v tretej minúte, keď prihrávku Faška zužitkoval Iľko.

Faško bol aj pri druhom góle MŠK, v 6. minúte narysoval prihrávku pre Káčera, ktorý zvýšil vedenie na 2:0.

Košice však nepriaznivý stav nezlomil, práve naopak. Hostia sa zdvihli, začali útočiť, pred Belkom doslova horela tráva, no nepremieňali ani vyložené šance.

Kontaktný gól prišiel však v 37. minúte, kedy sa pred žilinskou bránkou po rohu najlepšie zorientoval Kovács a znížil na 2:1.

V druhom polčase však hostia nepokračovali vo výkone z prvej časti hry. Taktovku postupne prebrala Žilina, no Kopásek sám pred Kirom mieril tesne vedľa.

Dvojgólové vedenie MŠK prinavrátil v 57. minúte Adang, ktorý Roginičovu prihrávku upratal presne k ľavej tyči košickej bránky.

Gólostroj Žiliny pokračoval, už o šesť minút neskôr premenil nariadenú penaltu Faško a zvýšil na 4:1. Striedania tímov príliš vzruchu nepriniesli a tak sa Žilina tešila z víťazstva v pomere 4:1.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

