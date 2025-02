Rýchly koniec naháňačky o titul? Aj Skuhravý sa vyvíja, Košice podriadili hru bodom

„V prvom polčase sme mali málo streleckých pokusov, málo sme sa dostávali za obranu. Snažili sme sa to riešiť cez stred, kde to mali hostia plné troma stredovými hráčmi,“ doplnil Ščasný.

Jeho mužstvo neskórovalo už v druhom zápase po sebe, v poslednom jesennom kole so Skalicou remizovalo 0:0. Celkovo to bolo piate stretnutie Žiliny bez streleného gólu, ale prvé na domácom trávniku.

Brankár Žiliny Ľubomír Belko strelu Romana Čerepkaia ešte vyrazil, no Niarchos oblúkom hlavičkoval do odkrytej bránky.

„Skladám klobúk pred hráčmi, ako zvládli zápas bez lopty. Prvý polčas bol veľmi dobrý, v druhom sa trochu objavil strach, ale verili sme, že brejkoví hráči do otvorenej obrany môžu rozhodnúť a to sa podarilo,“ uviedol Skuhravý.

„Aj keď to bola zmena filozofie, bolo to o práci, o vykrývaní priestorov, o tlaku. Trúfam si povedať, že za tú práci sme zaslúžene získali tri body,“ vravel tréner Košíc na pozápasovej tlačovej konferencii.

„Chceme do hornej šestky, tak ako všetci. Leží to na ihrisku, zadarmo to nie je,“ zdôraznil Skuhravý.

Keď s Podbrezovou vybojoval postup do najvyššej súťaže, mala oňho záujem Žilina, no český kouč napokon zostal na Horehroní.

Ako tréner absolvoval zatiaľ deväť zápasov proti Žiline (osem ešte vo farbách Podbrezovej) s bilanciou šesť výhier a tri prehry.

„Teraz to bolo upracované, bolo to viac o vôli, než o futbalovosti a my tam chceme pridať aj tú futbalovosť. To však chce svoj čas,“ zdôraznil 50-ročný tréner Košíc.