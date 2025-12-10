ONLINE: MŠK Žilina - Crvena Zvezda Belehrad dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina aCrvena Zvezda Belehrad dnes hrajú odvetu zápas tretieho kola mládežníckej Ligy majstrov 2025/2026.
Prvý zápas vyhral srbský klub vyhral 3:1 a v odvete bude mať dvojgolóvý náskok.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - Crvena Zvezda Belehrad dnes (LIVE UEFA Youth League 2025/26, streda, LIVE)
UEFA Youth League 2025/2026
10.12.2025 o 16:30
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
CZ Belehrad
Prehľad
Rozhodca: Ben Mcmaster – John Doherty, Shane Christopher Geary.
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu v rámci Youth League medzi mužstvami MŠK Žilina a FK Crvena Zvezda Belehrad. Zápas sa pod Dubňom začína o 16:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Zvezda sa pred rokom predstavila v ligovej fáze mládežníckej Ligy majstrov, pričom si zo šiestich duelov pripísala víťazstvo iba v poslednom zápase proti AC Milánu. Tentokrát sa v rámci play-off víťazov predstavila proti Baníku Ostrava, ktorý vyradila po výsledkoch 0:0 a 4:1.
Žilina dokázala pred dvoma rokmi zaujať svojou cestou v mládežníckej súťaži. Už v rámci samotného play-off totiž vyradila nemecký Dortmund 2:1, pričom v následnom osemfinále nestačila na Kodaň 1:2 po penaltách. V aktuálnom ročníku postúpila cez Shelbourne, keď po domácej remíze 2:2 uspela na trávniku súpera 1:0 po penaltách.
Prvý zápas zvládla lepšie Crvena Zvezda, ktorá na domácom trávniku porazila Žilinu 3:1 (gól MŠK Baleja). Mladí šošoni navyše prišli o vylúčeného Reháka. Zo šatne zverencov trénera Ivana Beláka však znie jednoznačné odhodlanie zvrátiť vývoj dvojzápasu vo svoj prospech.
To, či sa to mladým Žilinčanom podarí môžete sledovať spoločne s nami od 16:30. Tešíme sa na vašu spoločnosť.
