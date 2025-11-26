Žilina držala krok so srbským súperom len do polčasu. Rozhodlo vylúčenie kapitána

Slovenský celok dohrával duel v desiatich.

Mládežnícka Liga majstrov - majstrovská vetva

Crvena Zvezda Belehrad - MŠK Žilina 3:1 (2:1)

Góly: 12. a 56. Šarič, 37. Djordevič – 22. Baleja

Rozhodcovia: Barbara – Muscat, Spencer (všetci Malta)

ŽK: Ivanovič, Anokič - Pališčák, ČK: 44. Rehák (Žilina) po 2. ŽK.

Zostava Žiliny: Tarcsi - Pališčák, Rehák, Staník (83. Skaličan) - Bortoli, Stručka, Bzdyl (46. Yendare), Okál - Kóša (73. Marko), Václavek (90. Meško), Baleja (73. Kmeť)

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v prvom zápase 3. kola majstrovskej vetvy UEFA Youth League na trávniku srbského klubu Crvena Zvezda Belehrad 1:3.

Rozhodujúci okamih prišiel na na konci prvého polčasu, keď kapitán Marek Rehák po druhej žltej karte musel opustiť ihrisku.

Žilinčania musia v prípade postupu zmazať náskok súpera. Odveta je na programe 10. decembra o 16.30 h pod Dubňom

Formát mládežníckej Ligy majstrov

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

