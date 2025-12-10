VIDEO: Mladíci Žiliny zvládli napínavý triler. V penaltovom rozstrele vyradili srbský tím

Mládežnícka Liga majstrov - 3. kolo (odveta)
MŠK Žilina - FK Crvena Zvezda Belehrad 2:0 (1:0), 7:6 rozstrel z 11 m
Góly: 33. a 69. Baleja
Rozhodcovia: McMaster - Doherty, Geary (všetci Sev. Írsko), ŽK: Radanovič, Šarič, Roganovič, Ivkovič
Diváci: 2029
/prvý zápas: 1:3, Žilina postúpila/
Žilina: Jokl - Yendare, Okál, Pališčák - Bortoli (73. Skaličan), Stručka, Václavek (73. Marko), Staník - Baleja, Bzdyl, Kóša
CZ: Redanovič - Papovič (63. Ivkovič), Stojanovič, Roganovič, Ivanovič - Miletič (63. Grbič), Tošič (54. Mišič), Ristovski - Dordevič, Šarič (73. Anokič), Dajič (54. Petrovič)
Futbalisti Žiliny zvládli odvetu 3. kola majstrovskej vetvy mládežníckej Ligy majstrov.
Po prehre 1:3 v Belehrade zdolali na domácom ihrisku Crvenu Zvezdu v riadnom hracom čase 2:0 a 7:6 v rozstrele z 11 m a postúpili do jarných bojov.
I. polčas
Žilinčania nastúpili do odvetného zápasu s dvojgólovým mankom z prvého súboja a od úvodných sekúnd bolo vidieť, že ho chcú čo najskôr zmazať. Defenzíva srbského tímu však bola pozorná a lopty, ktoré prešli k bránke hostí, likvidoval brankár Radanovič.
Obrovské odhodlanie Žiliny pretavil do vedúceho gólu v 33. minúte Baleja, ktorý zužitkoval prihrávku Kóšu. Do konca polčasu mali mladí "šošoni" ešte dve dobré šance, ale obe vyriešil pozorný Radanovič.
II. polčas
V druhom polčase sa obraz hry najmä v jeho prvej polovici čiastočne zmenil, Crvena zvezda opticky viac vyrovnala hru a snažila sa ju kúskovať. Domáci futbalisti sa však srdnato snažili o druhý gól a ich odmena prišla v 69. minúte.
Kóša zastavil zlý odkop lopta Radanoviča, bleskovo ju vrátil pred bránku Balejovi a ten pridal svoj druhý gól v zápase.
Obrovská snaha Žilinčanov už tretí gól nepriniesla a tak o výsledku dvojzápasu a postupujúcom rozhodol rozstrel.
Penalty
VIDEO: Žilinčania oslavujú postup po penaltách
V nich sa diváci v Žiline dočkali obrovskej drámy, no v siedmej sérii Ognjen Ivkovič mieril nad bránku Jakuba Jokla a následný gól Stručku bol pre Žilinu víťazný a postupový.
Hlas po zápase
Ivan Belák, tréner Žiliny: „Fantastický pocit, na ihrisku bolo len jedno mužstvo. Som rád, že chalani plnili čo sme si povedali. Vedel som, že doma budeme silní a že môžeme postúpiť. Vedel som, že budeme potrebovať šťastie, ale postúpili sme zaslúžene.“
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.