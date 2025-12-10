Fantázia v Žiline. Mladíci si v Lige majstrov verili, pred rozstrelom hneď vyleteli ruky

Mládežnícka Liga majstrov sa pre Žilinčanov ešte nekončí. Zverenci Ivana Beláka dokázali v odvete 2. kola zmazať manko z prvého zápasu a Crvenu zvezdu Belehrad zdolali 2:0.
V nesmierne napínavom penaltovom rozstrele rozhodla až ôsma séria a na konci oslavovali Žilinčania.
22 striel, z toho 11 na bránu
Prvý zápas v Belehrade prehral slovenský majster 1:3. Stretnutie ovplyvnilo vylúčenie obrancu Mareka Reháka ešte v prvom polčase.
V odvete však žilinskí mladíci od prvej minúty boli pánmi na ihrisku. Súpera nepustili do žiadnej šance a vypracovali si množstvo vyložených príležitostí.
Domáci mali dokopy 22 striel, z toho 11 išlo na bránku. Hostia oproti tomu mali iba tri stelecké pokusy a iba jeden z nich smeroval do priestoru bránky.
"Dnes bolo na ihrisku len jedno mužstvo. Chalani plnili to, čo sme si povedali už po zápase vonku, že doma budeme silní a môžeme postúpiť," vravel tréner Belák.
Hostia chceli ťahať čas prakticky od úvodných minút. Rýchle kombinácie Žilinčanov nedokázali zachytiť. František Kóša, ktorý pred týždňom na Grassroots Gala prevzal ocenenie pre najlepšieho hráča do 19 rokov, privádzal niektorými kľučkami obrancov hostí priamo do zúfalstva a tribúny do varu.
Dvojtisícová návšteva
V chladný decembrový podvečer prišlo na štadión pod Dubňom o niečo viac ako dvetisíc fanúšikov a futbal ich musel baviť.
"Sme vďační za každého diváka, ktorý príde na mládežnícky futbal. Verím, že na nar tu opäť bude vypredané," podčiarkol tréner Belák.
VIDEO: Žilinčania oslavujú postup po penaltách
"Ďakujeme všetkým fanúšikom. Zase sa tu stala fantázia a ešte môžeme napredovať ďalej a ďalej," vravel strelec oboch gólov Patrik Baleja.
Zaslúžený postup
Žilina mohla rozhodnúť už v riadom hracom čase, srbského majstra viackrát podržal brankár.
Dva razy ho však dokázal prekonať Patrik Baleja, ktorý dal gól aj v prvom zápase.
V prvom polčase skóroval po skvelej prihrávke Kóšu a v druhom sa dobre zorientoval pri odrazenej lopte.
"Neskutočné emócie. Gól v prvom polčase nás povzbudil, išli sme si za tým a v druhom polčase sme dali druhý. Zaslúžene sme v ďalšom kole," usmieval sa po zápase dvojgólový hrdina Baleja.
"Ihrisko bolo už trochu rozbité, boli tam straty, nepresnosti, ale poradili sme si s tým a krásne sme zvládli zápas na nulu," doplnil.
Uprednostnili skúsenosti
Žilinčania už v tejto sezóne jeden rozstrel úspešne zvládli. Cez írsky Shelbourne FC postúpili tak, že súper nedal ani jeden gól.
Vtedy stál v bránke mladých Šošonov Tamás Tarcsi, keďže Jakuba Jokla na konci zápasu vylúčili.
Po uplynutí trestu sa Jokl vrátil do bránky, ale počas zápasu veľa roboty nemal.
"Aj tréner brankárov sa priklonil viac k skúsenosti. Jogi má viac medzinárodných skúseností," vysvetľoval tréner.
Penalty mali zakázané
Žilinčania si pred penaltami verili. "Väčšinou sa pýtame, kto ide kopať, kto si verí a hneď vyletelo šesť-sedem rúk. Bolo vidieť, že chalani sú nastavení tak, že to v rozstrele zvládnu," zdôraznil tréner Belák.
Kóša začal rozstrel suverénne, premenil aj Marek Okál.
V tretej sérii chytil brankár Savo Radanovič strelu Teodora Staníka, avšak vo štvrtej sérii chyboval aj hosťujúci Ognjen Mišič, ktorý trafil žrď.
U domácich skórovali Fabian Bzdyl, Manuel Yendare, Patrik Baleja, Tobiáš Pališčák aj Kristián Stručka.
"Chalani trénujú penalty každý deň, ale pondelok a utorok pred zápasom to mali zakázané," poznamenal s úsmevom tréner.
Rozhodca ich nerozhodil
Žilinčanov nerozhodilo ani to, keď rozhodca Ben Mcmaster zo Severného Írska im počas rozstrelu viackrát upravoval na bielom bode loptu a Yandareho pred piatou sériou poslal, aby vykopol z hracej plochy druhú loptu neďaleko postrannej čiary.
"Osobne ma to rozčúlilo, lebo také veci môžu zamávať s tým hráčom," vravel tréner.
Keď sa v ďalšom priebehu vyskytla podobná situácia predtým, čo mali penaltu zahrávať hostia, rozhodca išiel sám odpratať druhú loptu z ihriska.
V ôsmej sérii prišla chyba hráča hostí, Ognjen Ivkovič vysoko prekopol bránku.
Žreb bude v piatok
Žilina sa dostala do play-off medzi 32 najlepších mužstiev. Žreb ďalšieho kola sa uskutoční v piatok.
Odteraz sa už hrá na jeden zápas.
"Budeme si priať atraktívneho súpera, cez ktorého prejdeme," skonštatoval tréner Ivan Belák.