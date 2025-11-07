Fanúšikovia sa mu posmievali, stal sa hrdinom. Mladému brankárovi Žiliny dodala silu rodina

BRATISLAVA. Sníva o tom každý brankár: chytiť v závere zápasu jedenástku alebo sa stať hrdinom rozstrelu… Brankár žilinskej devätnástky Tamás Tarcsi mával tiež takéto sny.
V odvete 2. kola majstrovskej vetvy mládežníckej Ligy majstrov sa jeho sen stal skutočnosťou. Žilinskí mladíci po domácej remíze 2:2 uhrali bezgólový výsledok na ihrisku írskeho Shelbourne FC a o postupujúcom rozhodoval penaltový rozstrel.
V ňom zažiaril 18-ročný brankár Tarcsi, ktorý naskakoval z lavičky v 87. minúte po vylúčení gólmana Jakuba Jokla.
Žilinčania zo štyroch pokutových kopov premenili dva, no Tarcsi neinkasoval ani raz, a tak slovenský majster postúpil do ďalšieho kola, kde bude jeho súperom Crvena zvezda Belehrad.
Obrovské emócie
„Keď som videl, že náš brankár dostal červenú kartu, hneď som sa postavil a začal som sa rýchlo pripravovať. Tribúna bola hneď za striedačkami a keď som si zaväzoval šnúrky na kopačkách, diváci za mnou sa na mne začali rehotať. Nezvyknem sa stresovať pred zápasmi, ale v tej chvíli som bol veľmi nervózny, až sa mi ruky triasli,“ priznal pre Sportnet rodák z Veľkého Medera.
Len čo však vybehol na trávnik, všetka nervozita akoby zázrakom zmizla. Do konca zápasu už nemal veľa roboty, potom nasledoval rozstrel.
„Mali sme nejaké analýzy hráčov, ale spomedzi exekútorov tam figuroval iba jeden. Radšej som však počúval svoj inštinkt, veril som si,“ podčiarkol Tarcsi.
Žilina získala v prvej sérii hneď náskok zásluhou Pavla Stručku. „Trochu sa mi vtedy uľavilo. Pred prvou penaltou súpera som sa pozrel na nebo. Babka, dedko a moji prastarí rodičia sú už tam hore a prosil som ich, aby mi pomohli, teraz to naozaj potrebujem,“ vravel mladý brankár, ktorý pokus Sammyho úspešne zlikvidoval.
V druhej sérii František Kóša trafil brvno, ale chyboval aj hráč Shelbourneu, ktorý mieril do žrde. V tretej sérii nedal ani Dominik Kmeť, no domáceho Rocha zase vychytal Tarcsi.
VIDEO: Posledná penalta v rozstrele a radosť hráčov Žiliny
Štvrtú penaltu Manuel Yendare zo Žiliny premenil. „Nebol som si istý, tak som sa spýtal rozhodcu, či už je koniec, ak by hráč súpera nedal. Potvrdil, že áno. Znovu som sa pozrel hore, potom do hľadiska na svojich rodičov. Chvalabohu, domáci hráč trafil loptu veľmi zle a tak letela nad,“ opísal detaily veľkého úspechu brankár Žiliny.
„Stále mám z toho zimomriavky. Boli to obrovské emócie,“ podčiarkol.
Najlepšie rozhodnutie
Tarcsi prestúpil do Žiliny v lete z Komárna. Tam trénoval s mužmi a chytal za U19 v druhej dorasteneckej lige.
Ponuku Žiliny dlho zvažoval. Je rodák z Veľkého Mederu, istý čas pôsobil aj v Győri a v Dunajskej Strede. Kým bol hráčom Komárna, mohol každý deň spať doma vo svojej posteli, teraz sa domov dostane možno raz za tri týždne.
„Páčila sa mi akadémia v Žiline, ale Komárno som už považoval za svoj druhý domov. Cítil som sa veľmi dobre v kolektíve, mal som dobrý vzťah aj s trénermi. Aj preto to bolo ťažké rozhodovanie, ale nakoniec to považujem asi za najlepšie rozhodnutie vo svojom futbalovom živote,“ zdôraznil.
VIDEO: Radosť mladých Žilinčanov po postupe
V ligovom doraste je jednotkou, chytá pravidelne. V jednom stretnutí sa už predstavil aj medzi mužmi, v drese žilinského béčka bol pri výhre 1:0 nad Liptovským Mikulášom.
V mládežníckej Lige majstrov pravidlá umožňujú, aby nastúpili aj traja o rok starší hráči, ak sú v klube aspoň dve sezóny. V oboch zápasoch so Shelbourneom tak bol v základnej zostave 19-ročný Jakub Jokl, aktuálna trojka mužov v Niké lige.
Po vylúčení ho však s určitosťou čaká trest a tak v prvom zápase 3. kola proti Crvene zvezde by mal chytať Tarcsi.
Prioritou je rozvoj mladých
Akadémia MŠK Žilina má výbornú reputáciu, vyšlo z nej viacero reprezentantov, žilinskí odchovanci pôsobia vo svetových kluboch.
„Nie je za tým žiadne tajomstvo. V Žiline je priorita rozvoj mladých hráčov. Nemajú problém nasadiť do zápasu druhej ligy sedemnásťročného alebo aj šestnásťročného hráča. Všetko je nasmerované k tomu, aby na akadémii vyrástli hráči, ktorí dosiahnu kvalitu prvej ligy alebo aj zahraničnej súťaže,“ myslí si mladý brankár.
Konfrontácia s mužským futbalom znamená pre mladíkov obrovské skúsenosti. „V Komárne som odchytal za mužov polčas v prípravnom zápase s Ajkou. V Žiline som si vyskúšal druhú ligu. Dalo mi to veľmi veľa, mužský futbal sa nedá s akadémiou porovnať. Medzi mužmi môžeš čeliť aj hráčom, ktorí majú možno sto ligových štartov,“ podčiarkol Tarcsi.
Počas pôsobenia v Žiline sa podľa vlastných slov najviac zlepšil v hre nohou a cíti sa celkovo sebavedomejší.
Do budúcnosti si dáva postupné ciele. „Chcel by som čoraz častejšie okúsiť mužský futbal a krok za krokom napredovať,“ skonštatoval.