V Podbrezovej skončil krídelník z Pobrežia Slonoviny. Vypršalo mu platné povolenie na pobyt

Sangare prišiel do Podbrezovej v januári z dánskeho FC Nordsjaelland. Jeho kontrakt mal platiť do júna 2025.

PODBREZOVÁ. Vedenie FK Železiarne Podbrezová ukončilo spoluprácu s Moussom Sangarem. Dvadsaťjedenročnému krídelníkovi z Pobrežia Slonoviny vypršalo platné povolenie na pobyt a musel sa vrátiť do vlasti.

"Moussovi Sangaremu aktuálne vypršali platné povolenia na pobyt a práve preto sa musel vrátiť do domoviny. Krátko na to sme dostali mail od jeho agentov, kde stálo, že by sa radi dohodli na ukončení spolupráce.