Kauza sa pominula. Salah sa vrátil do Liverpoolu a opäť trénuje s tímom

Egyptský futbalista Mohamed Salah sa po návrate z Afrického pohára národov pripojil k tréningu FC Liverpool.
Tridsaťtriročný útočník sa pripravoval s tímom na stredajší zápas Ligy majstrov na ihrisku Olympique Marseille.
Salahova budúcnosť na Anfield Road bola pred africkým šampionátom neistá po nezhodách s trénerom Arnem Slotom.
V závere roka sa po zlých výsledkoch „The Reds“ rozhodol holandský kouč trikrát za sebou vynechať svojho zverenca zo základnej zostavy. Salah následne obvinil klub, že ho „hodil cez palubu“ a dodal, že nemá s trénerom Slotom žiadny vzťah.
Po kritike sa Egypťan ocitol mimo nominácie na duel LM proti Interu Miláno. O štyri dni neskôr dostal šancu ako striedajúci hráč v 26. minúte po zranení Joa Gomeza a asistenciou sa podieľal na víťazstve svojho tímu nad Brightonom (2:0).
Slot sa následne vyjadril, že klub má túto kauzu za sebou. Minulý týždeň privítal Salahov návrat a odmietol prezradiť obsah rozhovorov, ktoré obe strany absolvovali.
„Aj keby som mal 15 útočníkov, bol by som rád, keby sa vrátil do tímu,“ povedal Slot podľa agentúry AFP pred sobotňajším zápasom s predposledným FC Burnley (1:1).
Salah bol hlavný ťahúň Liverpoolu v predošlej sezóne na ceste za rekordným 20. titulom v Premier League.
V prebiehajúcom ročníku patrí tímu štvrté miesto s priepastnou 14-bodovou stratou na vedúci Arsenal. LFC nezvíťazil v štyroch za sebou idúcich ligových dueloch, pričom vo všetkých iba remizoval.