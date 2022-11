Dvojgólový Salah zariadil víťazstvo Liverpoolu. Je to dôležitý triumf, vraví Klopp

TOTTENHAM. Futbalisti FC Liverpool po dvoch prehrách v Premier League v 15. kole naplno zabrali, keď v nedeľu triumfovali na ihrisku Tottenhamu Hotspur 2:1.

Víťazstvo "The Reds" zariadil dvoma gólmi egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý sa presadil vo štvrtom zápase za sebou vo všetkých súťažiach.

Liverpool sa dostal do vedenia v 11. minúte duelu, keď Darwin Nunez prihral na Sahala, ktorý zamieril presne k pravej žrdi. Domáci však mohli krátko na to vyrovnať, no Ivan Perišič trafil len konštrukciu brány Alissona Beckera.