Opäť v Mníchove? Jedno z najbližších finále Ligy majstrov sa môže uskutočniť v Allianz aréne

Allianz Aréna.
Allianz Aréna. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. okt 2025 o 13:29
O konanie duelu v roku 2029 súperia štadión Camp Nou v Barcelone a londýnske Wembley.

NYON. Finále futbalovej Ligy majstrov bude v roku 2028 s vysokou pravdepodobnosťou v Mníchove.

Vyplýva to zo zoznamu záujemcov o podujatie, ktoré v piatok zverejnila Európska futbalová únia (UEFA).

O konanie duelu v roku 2029 súperia štadión Camp Nou v Barcelone a londýnske Wembley.

O organizátoroch všetkých finálových duelov európskych súťaží sa definitívne rozhodne v septembri 2026.

„Deklarácia záujmu o usporiadanie finále nie je ešte záväzná. Konečnú prihlášku treba spoločne s adekvátnou dokumentáciou doručiť do 10. júna 2026,“ zverejnila UEFA podľa AP.

Prebiehajúca sezóna LM vyvrcholí v Puskás Aréne v Budapešti. V roku 2027 sa finále bude hrať v Madride na štadióne Atletica.

    dnes 13:29
