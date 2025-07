Škriniar si zbalil veci a zostal bez domova, píšu Francúzi. Túžili po ňom a vyhostili ho

Išlo o dlho očakávaný podpis. Túžili po ňom. Prvá zmienka o príchode Škriniara do francúzskej metropoly sa datovala k začiatku roka 2022.

Slovenský obranca sa upísal parížskemu klubu v januári 2023, no keď prišiel o niekoľko mesiacov neskôr, mnohé sa zmenilo.

Podľa Calzonu bol šťastný

Škriniara to však zo začiatku neovplyvnilo. Napriek rýchlostným problémom sa etabloval v základnej zostave Luisa Enriqueho. Vedel to vynahradiť fyzickou hrou a skvelým čítaním hry.

„Je to líder. Je veľkým prínosom pre celý klub. Ak hrá tak veľa, tak je to preto, že je to hráč, akého zbožňujem,” chválil ho Enrique, ktorému sa páčila jeho pozícia kapitána v slovenskom národnom tíme.

„Je v klube najvyššej úrovne. Je veľmi šťastný, rozprával som sa s ním o tom,” tvrdil o ňom reprezentačný kouč Francesco Calzona v septembri 2023.