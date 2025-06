Škriniar našiel v Istanbule to, čo mu v Paríži chýbalo. Mrzí ma jedna vec, tvrdí

BRATISLAVA. Parížania ovládli Ligu majstrov, no Milan Škriniar sa európskym šampiónom nestane. Medailu by získal len v prípade, ak by bol tímu k dispozícii vo finále.

V deň finálového stretu PSG s milánskym Interom (5:0) mal na sebe oblečený iný dres, a to tureckého Fenerbahce, kde hosťuje od januára tohto roka.

Odohral celé stretnutie v poslednom kole Süper Lig, v ktorom Fenerbahce zdolal Konyaspor 2:1. Škriniar túžil po hernom vyťažení. „Futbal som nehral dva a pol mesiaca,” tvrdil po príchode do Istanbulu.