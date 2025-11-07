Škriniar patril k ťahúňom tureckého vicemajstra. Po zmene strán sme boli lepší, hovorí

PLZEŇ. Futbalisti Viktorie Plzeň majú dobre rozbehnuté svoje pôsobenie v hlavnej fáze Európskej ligy.
Po bezgólovej remíze s tureckým Fenerbahce Istanbul patrí mužstvu zo Štruncových sadov ôsma priečka v 36-člennej tabuľke, ktorá ešte zaručuje priamy postup do jarnej vyraďovacej fázy.
„Fener“ v kádri s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom má o bod menej a figuruje na 15. mieste.
„Viktoriáni“ naviazali výkonom na októbrový triumf na slávnom Stadio Olimpico, kde zdolali AS Rím (2:1). Svojho súpera z Turecka vo štvrtok v domácom prostredí prestrieľali v pokusoch na bránu 6:4 a uhrali cennú remízu.
Brazílskeho brankára Edersona však nedokázali prekonať a loptu za svoj chrbát nepustil ani náprotivok Martin Jedlička. „Odohrali sme výborný zápas, chalani nechali na ihrisku maximum a veľa síl.
Odviedli sme kvalitný výkon v defenzíve aj ofenzíve. Mrzí ma, že sme neboli presnejší vo finálnej fáze, ale skvelý výkon podal aj súperov brankár.
Každopádne, myslím si, že to všetkých muselo baviť a som pyšný na odvahu svojho mužstva a spôsob, akým zápas odohralo,“ pochválil svojich zverencov v hodnotení podľa portálu Sport.cz hlavný tréner Plzne Martin Hyský.
VIDEO: Škriniar proti Plzni
Iba dve prihrávky z 56 pokazil na strane hostí Škriniar. Zvládol väčšinu osobných súbojov a patril k najlepším mužom tureckého vicemajstra.
„Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, čo sa potvrdilo. Plzeň tesne bráni hráčov a v prvom polčase sme nedokázali kontrolovať loptu tak, ako sme si predstavovali. Po zmene strán sme boli lepší, vytvorili sme si šance, ale nedokázali sme ich premeniť na góly,“ vyjadril sa Škriniar pre portál UEFA.
Jeho tím zaznamenal druhú stratu bodov, na začiatku nového ročníka súťaže podľahol Dinamu Záhreb (1:3), následne vyhral proti OGC Nice (2:1) a VfB Stuttgart (1:0). „Boli sme o niečo horší ako v ostatných zápasoch,“ doplnil 30-ročný slovenský stopér.
Český tím si v závere stretnutia vydýchol, keďže hrozilo, že Jedlička bude čeliť pokutovému kopu. V osobnom súboji sa navzájom za dresy ťahali domáci Sampson Dweh a hosťujúci Jhon Duran, ktorý v pokutovom území spadol.
Situáciu si išiel preveriť holandský rozhodca Allard Lindhout na video, na radosť domácich však penaltu po konzultácii s kolegami z VAR-u nenariadil. „Nebol som si istý, že rozhodca neodpíska pokutový kop. Keď som po zápase videl zábery, tak si myslím, že šlo o správny verdikt.
Sampson bol najskôr faulovaný Duranom, ktorý mu takmer prevliekol cez hlavu dres. Keby toto rozhodnutie skončilo opačne, bolo by to voči nám veľmi kruté,“ dodal Hyský.
Európska liga vo svojej polovici pozná prvé tímy, ktorým neujde minimálne účasť v play off. Na čele tabuľky je stopercentný FC Midtjylland, pričom dánsky majster má na konte 12 bodov. Vlani stačilo na účasť v osmičke najlepších 14 bodov.
Na desiatich je nemecký Freiburg a maďarský Ferencváros Budapešť. V minuloročnej edícii, ktorá bola ako prvá v ligovom formáte, stačil zisk 10 bodov trom tímom z piatich na postup medzi najlepšiu 24-ku.
Už iba minimálne šance pozrieť sa do jarnej vyraďovačky majú Glasgow Rangers a OGC Nice, ktoré ešte nebodovali.