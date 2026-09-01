Talent Žiliny rozhodol o svojej budúcnosti. Namiesto Talianska zamieril do českého klubu

Na snímke hráč MŠK Žilina Tobiáš Pališčák (2) a hráč Club Bruggy Jessie Da Silva (72).
Na snímke hráč MŠK Žilina Tobiáš Pališčák (2) a hráč Club Bruggy Jessie Da Silva (72). (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)
Sportnet, TASR|1. sep 2026 o 20:14
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Napriek veľmi mladému veku sa dokázal presadiť do základnej zostavy Žiliny.

Slovenský futbalista Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. Osemnásťročný obranca opustil klub spod Dubňa po štyroch rokoch.

Výšku odstupného zainteresované strany nezverejnili, podľa Žilinčanov však patrí medzi najvýznamnejšie v histórii klubu.

Pališčák prišiel do žilinskej akadémie ako štrnásťročný. Postupne sa prepracoval do prvého mužstva, v ktorom debutoval ako tretí najmladší hráč v klubovej histórii.

Za A-tím odohral 41 majstrovských zápasov a pripísal si dve asistencie. Slovensko reprezentoval v mládežníckych kategóriách a so Žilinou nastupoval aj v mládežníckej Lige majstrov UEFA.

Podľa špecializovaného portálu transfermarkt dostala Žilina za mladíka tri milióny eur. 

Viktoria sledovala mladého stopéra dlhší čas a jej záujem sa zintenzívnil v závere prestupového obdobia.

„Tobiáš je obrovský talent s veľkým potenciálom po futbalovej aj charakterovej stránke. Viktoria Plzeň ho dlhodobo sledovala a mala ho veľmi dobre zmapovaného.

Ponuka, s ktorou prišli, patrila medzi najzaujímavejšie, aké sme za mladého hráča v histórii klubu dostali,“ uviedol športový riaditeľ MŠK Karol Belaník pre klubový web.

Podľa neho môže byť prestup do popredného českého klubu dôležitým krokom v Pališčákovom ďalšom rozvoji: „Prichádza do prostredia s veľkou konkurenciou, pravidelnou účasťou v európskych pohároch a vysokými nárokmi na výkony.

Zároveň si však myslíme, že má všetky predpoklady na to, aby sa presadil.“

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Tobiáš Pališčák
    Tobiáš Pališčák
    Jeden z najväčších kšeftov v dejinách. Žilina predala supertalent za milióny
    Pavol Spáldnes 21:304
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