Talent Žiliny rozhodol o svojej budúcnosti. Namiesto Talianska zamieril do českého klubu

Slovenský futbalista Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. Osemnásťročný obranca opustil klub spod Dubňa po štyroch rokoch.
Výšku odstupného zainteresované strany nezverejnili, podľa Žilinčanov však patrí medzi najvýznamnejšie v histórii klubu.
Pališčák prišiel do žilinskej akadémie ako štrnásťročný. Postupne sa prepracoval do prvého mužstva, v ktorom debutoval ako tretí najmladší hráč v klubovej histórii.
Za A-tím odohral 41 majstrovských zápasov a pripísal si dve asistencie. Slovensko reprezentoval v mládežníckych kategóriách a so Žilinou nastupoval aj v mládežníckej Lige majstrov UEFA.
Podľa špecializovaného portálu transfermarkt dostala Žilina za mladíka tri milióny eur.
Viktoria sledovala mladého stopéra dlhší čas a jej záujem sa zintenzívnil v závere prestupového obdobia.
„Tobiáš je obrovský talent s veľkým potenciálom po futbalovej aj charakterovej stránke. Viktoria Plzeň ho dlhodobo sledovala a mala ho veľmi dobre zmapovaného.
Ponuka, s ktorou prišli, patrila medzi najzaujímavejšie, aké sme za mladého hráča v histórii klubu dostali,“ uviedol športový riaditeľ MŠK Karol Belaník pre klubový web.
Podľa neho môže byť prestup do popredného českého klubu dôležitým krokom v Pališčákovom ďalšom rozvoji: „Prichádza do prostredia s veľkou konkurenciou, pravidelnou účasťou v európskych pohároch a vysokými nárokmi na výkony.
Zároveň si však myslíme, že má všetky predpoklady na to, aby sa presadil.“