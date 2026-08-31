Facka tínedžerovi a kilá navyše. Nemecké médiá vítajú, že sa Wolfsburg zbavil Denisa Vavra

VfL Wolfsburg vypadol po takmer troch desaťročiach z Bundesligy. Po konci medzi nemeckou elitou prišli v kádri škrty.
Jedným z nich bol aj slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro. Ten koncom tohto leta podpísal zmluvu v českej Viktorii Plzeň na najbližšie dva roky.
U našich západných susedov sa z tohto transferu radujú. „S Denisom prichádzajú obrovské skúsenosti. Ide o prototyp bojovníka, ktorý na trávniku nechá všetko," povedal Martin Vozábal, športový riaditeľ Plzne.
Vavrov odchod však zarezonoval aj v Nemecku, kde ho miestne médiá vítajú. „Perfektné! Nemotivovaný profesionál opúšťa Wolfsburg," napísal Wolfsberger Nachrichten.
„Wolfsburg sa zbavuje rušivého hráča," píše v titulku Braunschweiger Zeitung. Prečo sa Nemci z odchodu slovenského reprezentanta tvária nadšene?
Mal podiel na vzostupe klubu
Vavro prišiel do Wolfsburgu v lete 2024 na ročné hosťovanie z Kodane. O rok neskôr ho nemecký klub vykúpil za dva milióny eur. Od prvej chvíle v Nemecku zaujal.
„Mal solídnu prvú sezónu. Jeho sklzy a schopnosť brániť pokutové územie boli pôsobivé. Trvalý prestup z Kodane bol v tom čase zo strany VfL múdry krok," vraví pre Sportnet Michael Theuerkauf, expert na nemecký klub a novinár z regionálneho denníka Wolfsburger Nachrichten.
Osvojil si prezývku “Eisenschädel” (v preklade železná lebka). „Nazval ma tak aj lekár vo Švédsku,” priznal Denis Vavro po tvrdom strete s útočníkom Viktorom Gyökeresom.
„Nový podpis sa výrazne etabloval. Vavro má nemalý podiel na vzostupe formy Wolfsburgu,” chválil ho nemecký futbalový magazín Kicker v decembri 2024.
No v úvode ročníka 2025/2026 prišli prvé problémy.
Je stará škola, vraví expert
„Hneď v prvom súťažnom zápase sezóny si vážne poranil priťahovač. Dlhú časť sezóny strávil mimo hry a odvtedy sa už nikdy poriadne nedostal do svojej najlepšej formy," opisuje novinár Theuerkauf.
Vavro pre svalové zranenie vynechal väčšinu jesennej časti. Na ihrisku sa vlani po prvýkrat objavil koncom novembra. V Bundeslige odohral len polovicu zápasov svojho tímu (17). Mal na konte o dvanásť stretnutí menej než rok predtým, pričom hral v priemere na zápas o štrnásť minút kratšie (71).
V čom aj tak vlani medzi bundesligovými stopérmi exceloval?
V priemere na 90 minút mal podľa čísiel DataMB druhý najväčší priemer sklzov (0,75) a štvrté najvyššie číslo prerušení súperových prihrávok (6,34).
„Páčil sa mi jeho praktický a nekompromisný štýl obrany. Je to stará škola. V tomto je výnimočný obranca. Len veľmi málo hráčov ho v tejto oblasti prekoná," chváli ho nemecký expert pre Sportnet.
Zhoršil sa vo vzduchu
Zatiaľ čo v sezóne 2024/2025 dominoval vo vzdušných súbojoch so sedemdesiat percentnou úspešnosťou, vlani sa radil k priemeru medzi strednými obrancami (62,7%).
Takisto vo svojej prvej sezóne v Nemecku dominoval v zablokovaných strelách (1,03 v priemere na 90 minút), pričom priemeroval štyri úspešné dlhé prihrávky na 90 minút. Vlani iba 2,3.
„V rozohrávke ponúkol len veľmi málo, pokiaľ sa tím neuchýlil k útokom "kick and rush" (hra na priamočiare dlhé prihrávky, pozn. red.)," tvrdí Theuerkauf a pokračuje:
„Jeho technické obmedzenia sa prejavovali vždy, keď bolo potrebné hrať na krátke prihrávky a kombinačne. Je tiež dosť pomalý a dlho sa rozbieha."
Udrel tínedžera
Mesiac po návrate po zranení sa Vavro objavil na Slovensku. Nastal však moment, ktorý výrazne ovplyvnil jeho kariéru.
Denis Vavro sa počas vianočného halového turnaja v Preseľanoch dostal do konfliktu. Nechal sa vyprovokovať urážkami z úst divákov, pričom sa dostal do potýčky so sedemnásťročným chlapcom.
Podľa videí, ktoré kolovali na internete, ho ľavou rukou udrel do tváre.
Vavro najskôr odmietol prevziať zodpovednosť. Pri prvom pokuse o ospravedlnenie, ktoré uverejnil až o niekoľko dní po incidente, a to prostredníctvom sociálnej siete Instagram, tvrdil, že chlapca neudrel.
„S Denisom sme hovorili. Vie, že spravil veľkú chybu. Ešte v ten deň sa ospravedlnil chlapcovi aj jeho mame. Ako klub to samozrejme neschvaľujeme," opísal situáciu športový riaditeľ Wolfsburgu Pirmim Schwegler.
Problém v klube aj so sponzorom
Nemci ale zistili, že Vavro najskôr klamal, keď tvrdil, že facku nikomu nedal. Až dodatočne sa k fyzickému útoku priznal, čo malo podľa nemeckých médií výrazne zhoršiť jeho pozíciu v kádri a vyvolalo otázniky nad jeho správaním mimo ihriska.
Osobne sa neskôr chlapcovi ospravedlnil a daroval mu reprezentačný dres. V Nemecku sa však špekulovalo, že incident ešte viac oslabil jeho už aj tak slabšiu pozíciu. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung navyše kritizoval klub, že Vavro bol napriek incidentu späť v kádri VfL.
Nemeckí fanúšikovia ho na sociálnych sieťach označovali za bitkára detí, slabocha či nie najbystrejšieho futbalistu.
„S veľkou nevôľou prijal incident klub a aj hlavný sponzor Volkswagen," priznáva pre Sportnet Michael Theuerkauf, novinár z regionálneho denníka Wolfsburger Nachrichten.
Vrátil sa s kilami navyše
„Dospelý muž, ktorý si vybíja hnev na tínedžerovi, nech už ho vyprovokovalo čokoľvek, je absolútne neprijateľné. Je to neospravedlniteľné a Wolfsburg mal k tomu pristúpiť oveľa prísnejšie. Okamžite mala nasledovať suspendácia," myslí si expert.
To však nebola posledná kvapka. V prvej polovici augusta tohto roka Vavra vyradili zo zostavy Wolfsburgu. Nemohol trénovať s tímom, pripravoval sa individuálne. Dostal povolenie hľadať si nový klub. Prečo?
„Na tréningu Denis nepôsobil dojmom, že by sa adaptoval na štýl nového hlavného trénera Tobiasa Strobla. Ten chce hrať zozadu, zatiaľ čo Denis jednoznačne uprednostňuje nakopávanie dlhých lôpt. Jeho výkony na tréningu boli veľmi nevýrazné," opisuje Theuerkauf.
„Nakoniec bol vylúčený z tréningu prvého tímu a v posledných týždňoch trénoval individuálne. Z letnej prestávky sa navyše vrátil so zopár kilogramami navyše a na novú sezónu sa nepripravil profesionálne," zakončil nemecký novinár.