Jeden z najväčších kšeftov v dejinách. Žilina predala supertalent za milióny

Prestupová bomba číslo jeden v tejto sezóne v rámci slovenskej ligy. Smerom von.
Jeden z najväčších talentov slovenského futbalu Tobiáš Pališčák prestupuje z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. Osemnásťročný obranca mení slovenskú ligu za českého vicemajstra a zároveň sa stáva najdrahším hráčom v histórii Plzne.
Konkrétnu prestupovú sumu kluby nezverejnili. Podľa Transfermarkt bola hodnota mladíka 2,5 milióna eur, zatiaľ čo český iSport.cz informoval, že odhadovaná cena prestupu môže byť okolo troch miliónov eur. Túto sumu potvrdil aj Transfermarkt.
Žilina zároveň priznala, že ide o jeden z najvýznamnejších transferov v dejinách klubu.
„Prestupová čiastka zároveň patrí medzi najvýznamnejšie v histórii MŠK Žilina, čo len podčiarkuje postavenie mladého obrancu na prestupovom trhu a dôveru, ktorú do jeho budúcnosti vložil český vicemajster,“ uviedol klub MŠK Žilina.
Plzeň zabrala na konci
Pališčák nebol pre Plzeň neznámym menom. Český klub si ho dlhodobo sledoval a podľa športového riaditeľa Žiliny Karola Belaníka mal o jeho schopnostiach veľmi dobrý prehľad.
V závere prestupového obdobia sa však záujem výrazne vystupňoval.
„Tobiáš je obrovský talent s veľkým potenciálom po futbalovej aj charakterovej stránke. Viktoria Plzeň ho dlhodobo sledovala a mala ho veľmi dobre zmapovaného.
Napriek viacerým špekuláciám či šumom z Talianska alebo Rakúska nedošlo ku konkrétnym rokovaniam. Naopak, záujem Plzne bol v závere prestupového obdobia mimoriadne intenzívny,“ priznal športový riaditeľ MŠK Žilina Karol Belaník.
Podľa Žiliny pritom Plzeň presvedčila nielen samotným záujmom, ale aj ponukou.
„Aj vzhľadom na situáciu v ich defenzíve a zdravotné problémy viacerých hráčov bolo od začiatku zrejmé, že o Tobiáša stoja naozaj vážne. Ponuka, s ktorou prišli, patrila medzi najzaujímavejšie, aké sme za mladého hráča v histórii klubu dostali. Aj to odzrkadľuje, ako vysoko si ho v Plzni cenia a aký potenciál v ňom vidia."
Žilina môže zarobiť ešte viac
Pre MŠK však nemusí byť prestupová suma konečným príjmom. Súčasťou dohody môžu byť bonusy a Žilina môže profitovať aj z prípadného ďalšieho prestupu mladého obrancu.
Bežne sa v podobných prípadoch podiel z ďalšieho transferu pohybuje na úrovni 10 až 30 percent, niekedy aj vyššie.
VIDEO: Tobiáš Pališčák
Žilina už má s podobným modelom skúsenosť. Názorným príkladom je Milan Škriniar. V roku 2015 odišiel zo Žiliny do Sampdorie Janov za 1,2 milióna eur. Slovenský klub však neskôr získal z jeho prestupu do Interu Miláno približne štyri milióny eur.
Škriniar spolu s Lászlóm Bénesom patria medzi hráčov, za ktorých Žilina získala viac ako päť miliónov eur, čo sú klubové prestupové rekordy. Okolo štyroch miliónov eur stál aj prestup Róberta Boženíka a Dávida Hancka.
Pališčák sa tak zaradil medzi najvýraznejšie obchodné úspechy žilinskej akadémie.
Od žiakov až po základnú zostavu
Tobiáš Pališčák prešiel v Žiline prakticky všetkými dôležitými etapami. V MŠK vyrastal od mládežníckych kategórií a postupne sa prepracoval až do prvého mužstva.
V ligovom debute sa zapísal do histórie klubu ako tretí najmladší hráč, ktorý nastúpil za A-tím MŠK Žilina. Neskôr si zahral aj v mládežníckej Lige majstrov UEFA a postupne si vybudoval pevnejšie miesto medzi mužmi.
Za A-tím napokon odohral 41 majstrovských stretnutí, v ktorých si pripísal dve asistencie.
Najdrahšie prestupy Žiliny.
1.László BénesMŠK ŽilinaBorussia Mönchengladbach 5,5 mil. eur
2.Milan ŠkriniarMŠK ŽilinaSampdoria Janov 5,2 mil. eur
3.Róbert BoženíkMŠK ŽilinaFeyenoord Rotterdam 4,5 mil. eur
4.Tomáš HubočanMŠK ŽilinaZenit Petrohrad 4,0 mil.
5.Dávid HanckoMŠK ŽilinaACF Fiorentina 3,8 mil.
6.Tobiáš PališčákMŠK ŽilinaViktoria Plzeň 3,0 mil.
Napriek svojmu veku pôsobil na trávniku veľmi vyspelo. Pomáhali mu aj fyzické parametre, vďaka ktorým dokázal zvládať náročné súboje a presadiť sa medzi seniormi.
Slovenská pevnosť v Plzni
Pališčák navyše neprichádza do úplne neznámeho prostredia. Viktoria Plzeň dlhodobo vytvára v kádri výraznú slovenskú stopu.
V bránke má slovenskú dvojicu Dominik Ťapaj a Marián Tvrdoň, v strede obrany pôsobí Dávid Krčík a len pred pár dňami klub získal aj skúseného stopéra Denisa Vavra.
Ten podľa Transfermarkt prišiel z Wolfsburgu za odstupné 500-tisíc eur. V strede poľa je dlhoročný reprezentant Patrik Hrošovský.
Pre osemnásťročného Pališčáka tak pôjde o ďalší krok v náročnejšom prostredí. Zároveň však prichádza do klubu s veľkou konkurenciou a pravidelnou účasťou v európskych pohároch.
Mentálne dobre nastavený
„Z nášho pohľadu veríme, že ide o veľmi dobrý krok pre jeho ďalší rozvoj. Môže to byť významný medzikrok na ceste k ešte vyšším métam a možno raz aj do niektorej z top európskych líg.
Samozrejme, prichádza do prostredia s veľkou konkurenciou, pravidelnou účasťou v európskych pohároch a vysokými nárokmi na výkony,“ dodal Belaník.
Žilinský športový riaditeľ zároveň verí, že mladý obranca má všetky predpoklady na to, aby sa v novom prostredí presadil.
„Je pracovitý, pokorný, mentálne veľmi dobre nastavený a napriek mladému veku už nazbieral cenné skúsenosti na ligovej aj medzinárodnej úrovni.
Veríme, že sa mu budú vyhýbať zranenia a že naplno využije potenciál, pre ktorý sa stal jedným z najžiadanejších mladých obrancov na Slovensku,“ dodal Belaník.