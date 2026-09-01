Sparta ho znovu posiela preč. Slovenský stredopoliar sa vracia tam, kde sa mu darilo

Slovenský futbalista Dominik Hollý zamieril zo Sparty už druhýkrát na hosťovanie do Jablonca, odkiaľ pred rokom prestúpil do Sparty.
Po jarnom pôsobení strávi 22-ročný slovenský stredopoliar na Střelnici aj zvyšok aktuálnej sezóny, oznámili kluby na svojich webových stránkach. Severočesi potrebujú rozšíriť káder po postupe do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.
Jablonec čaká počas jesene náročný program. „Dominik ide do známeho prostredia, čo je pre nás aj pre neho veľkou výhodou.
Pomôže nám okamžite v nabitom zápasovom programe,“ povedal športový riaditeľ Zdeněk Koukal.
Hollý prišiel do Jablonca v polovici sezóny 2023/24, keď prestúpil z Trenčína. Za rok a pol strelil osem ligových gólov a svojimi výkonmi zaujal Spartu, kde však aj vinou zranenia nedostal väčšiu príležitosť.
V januári tohto roka sa teda do Jablonca vrátil formou hosťovania a na jar pridal ďalšie tri ligové góly. Celkovo odohral v českej lige 60 zápasov a strelil 11 gólov.
Aktuálnu sezónu Hollý opäť začal v Sparte, za ktorú nastúpil v úvodných troch ligových zápasoch. Teraz sa opäť vracia do známeho prostredia na Střelnici.