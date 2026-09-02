V tabuľke je lepšia len Slavia. Hrdina vychytal Zbrojovke ďalšie víťazstvo

Futbalisti Zbrojovky Brno v bráne so Slovákom Adamom Hrdinom triumfovali v dohrávke 4. kola českej ligy nad Hradcom Králové 1:0.
Víťazný gól vsietil v 60. minúte domáci Daniel Vašulín. Brno sa tešilo z tretieho triumfu v rade a v tabuľke sa posunulo na druhú priečku za vedúcu Slaviu Praha.
Hradec zostal desiaty.
Česká liga - dohrávka 4. kola
FC Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Gól: 60. Vašulín
/A. Hrdina odohral celý zápas, M. Rymarenko sedel na lavičke náhradníkov - J. Uhrinčať a F. Mielke odohrali celý zápas, S. Dancák hral do 65. min., J. Chvátal sedel na lavičke/