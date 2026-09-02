V tabuľke je lepšia len Slavia. Hrdina vychytal Zbrojovke ďalšie víťazstvo

Adam Hrdina (vpravo)
Adam Hrdina (vpravo) (Autor: FC Zbrojovka Brno)
TASR|2. sep 2026 o 20:06
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Brno doma zdolalo Hradec Králové.

 Futbalisti Zbrojovky Brno v bráne so Slovákom Adamom Hrdinom triumfovali v dohrávke 4. kola českej ligy nad Hradcom Králové 1:0.

Víťazný gól vsietil v 60. minúte domáci Daniel Vašulín. Brno sa tešilo z tretieho triumfu v rade a v tabuľke sa posunulo na druhú priečku za vedúcu Slaviu Praha.

Hradec zostal desiaty.

Česká liga - dohrávka 4. kola

FC Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Gól: 60. Vašulín

/A. Hrdina odohral celý zápas, M. Rymarenko sedel na lavičke náhradníkov - J. Uhrinčať a F. Mielke odohrali celý zápas, S. Dancák hral do 65. min., J. Chvátal sedel na lavičke/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Adam Hrdina (vpravo)
    Adam Hrdina (vpravo)
    V tabuľke je lepšia len Slavia. Hrdina vychytal Zbrojovke ďalšie víťazstvo
    dnes 20:06
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