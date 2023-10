Bič plieskal na konci. Na Zemplíne sa udialo všetko podstatné za šesť minút

/zdroj: mfkzemplin.sk/:

Peter Struhár, tréner Michaloviec: "Zápas bol veľmi taktický. Vedeli sme, že nemôžeme dovoliť Žiline hrať rýchlo, aby nevyužívala svojich rýchlych hráčov. Tento zámer sa nám podaril, chlapci zápas odmakali, a aj keď sme dostali gól, tak mali veľkú túžbu bodovať. A to je veľmi dôležité, pretože pre nás je každý bod cenný. Aj tento nám môže veľmi pomôcť.

V prvom polčase to bolo na šance 1:1, v druhom mala Žilina o jednu viac, ale mohli sme ísť my do vedenia veľkou príležitosťou Marcina. Záver bol pre diváka zaujímavý, Žilina dala gól, ale po preskupení rozostavenia sme vyrovnali. Striedajúci hráči boli dobrí v pressingu a z toho pramenila penalta. Máme dôležitý bod do ďalšej práce, ktorá nás čaká počas reprezentačnej prestávky."

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Oba tímy boli na zápas veľmi dobre pripravené. Jeho dej sa odohrával väčšinou medzi šestnástkami a šancí bolo málo. My sme si vypracovali možno o jednu šancu navyše. Ujali sme sa vedenia a zdalo sa, že zápas dovedieme do víťazného konca. Urobili sme však jednu absurdnú chybu, ktorá zhatila náš dobrý herný aj taktický výkon. Domáci tak vyrovnali z penalty, takže remíza je asi spravodlivá, aj keď pre nás je to strata dvoch bodov."