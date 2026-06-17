Michalovce vstúpili do prípravy bez najlepšieho strelca. Šoltis: Sme v jednaní s nejakými hráčmi

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Niké ligy.
Po utorkových fyzických a diagnostických testoch v Prešove sa prvýkrát zišli na domácom štadióne.
Do prípravy sa zapojili takmer tri desiatky hráčov. Z hosťovaní sa vrátili stopér Alden Šuvalija zo Zvolena a Dávid Petrík zo Slávie TU Košice.
VIDEO: Tréner Michaloviec Anton Šoltis pred začiatkom letnej prípravy
Na tréningu boli aj dve nové tváre – 20-ročný albánsky brankár Emiliano Karaj z Arisu Solún a rovnako starý slovenský stredopoliar Rastislav Korba z FC Košice.
Šancu dostali aj dorastenci Ľubomír Malik, Oleg Záhradník, Jaroslav Kušenko a Attila Kužma.
Káder MFK Zemplín Michalovce na začiatku prípravy:
Brankári: Adam Jakubech, Patrik Lukáč, Matej Dula, Emiliano Karaj
Obrancovia: Lukáš Pauschek, Tornike Dzotsenidze, Martin Bednár, Matej Čurma, Franck Bahi, Polydefkis Volanakis, Christos Makrygiannis, Dimos Papakonstantinou, Alden Šuvalija (návrat z hosťovania)
Stredopoliari: Abdul Zubairu, Ben Cottrell, Kai Brosnan, Kido Taylor-Hart, Patrik Danek, Oresti Kalemi, Nikita Mihhailov, Jakub Peter Bamburák, Rastislav Korba, Dávid Petrík (návrat z hosťovania), Ľubomír Malik (z dorastu), Attila Kužma (z dorastu), Yaroslav Kushenko (z dorastu)
Útočníci: Luka Lemiško, Tomasz Walczak, Oleg Záhradník (z dorastu)
Pripoja sa neskôr: Vasileios Theofanopoulos, Jose Lopez, Tae-rang Park, Konstantinos Oikonomou (z dorastu)
Z kádra z uplynulej sezóny sa do prípravy nezapojili Stanislav Danko, Matúš Begala, Samuel Ramos ani najlepší strelec Hugo Ahl, ktorý je na odchode.
Z rôznych dôvodov chýbali aj Vasileios Theofanopoulos, Tae-rang Park, Jose Lopez a dorastenec Konstantinos Oikonomou, ktorí sa majú pripojiť v najbližších dňoch.
Sme v jednaní s nejakými hráčmi
„Momentálne sa zdá, že sme sa oslabili, keďže nám odišli góly a asistencie. Pracujeme na tom, aby sme sa posilnili.
Sme v jednaní s nejakými hráčmi a veríme, že sa nám ich podarí dotiahnuť. Potrebujeme sa posilniť, aby sme udržali konkurencieschopný tím.
Káder sa bude formovať postupne,“ uviedol tréner Anton Šoltis pre webstránku mfkzemplin.sk.
Príprava Michaloviec potrvá približne šesť týždňov, nová sezóna Niké ligy odštartuje v poslednom júlovom týždni.
Zemplínčania odohrajú počas leta osem prípravných zápasov. Prvý absolvujú v utorok 23. júna o 16.00 h na ihrisku Pri mlyne proti druholigovému nováčikovi z Humenného.
Zameriame sa na silovú a kondičnú stránku
„Zo začiatku sa budeme pripravovať v domácich podmienkach, prvé dva týždne sa zameriame na silovú a kondičnú stránku.
Potom sa presunieme do Poľska, kde absolvujeme herné sústredenie v tréningovom centre Cracovie Krakov.
Myslím si, že nás preveria kvalitní súperi s rôznymi hernými štýlmi,“ dodal Šoltis.
Prípravné zápasy Michaloviec
Utorok 23. júna: FK Humenné – Michalovce
Sobota 27. júna: Diósgyőr VTK – Michalovce
Utorok 30. júna: Kazincbarcika SC – Michalovce
Sobota 4. júla: Korona Kielce – Michalovce (sústredenie v Poľsku)
Utorok 7. júla: MFK Karviná – Michalovce (sústredenie v Poľsku)
Sobota 11. júla: Michalovce – FSC Bukovyna Černovice
Sobota 18. júla: Kisvárda FC – Michalovce (dvojzápas)