ONLINE: FK Austria Viedeň - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FK Austria Viedeň a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Austria Viedeň - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
08.07.2026 o 18:00
Austria
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní prípravného stretnutia medzi FK Austria Viedeň a DAC 1904 Dunajská Streda.
Austria Viedeň má za sebou zatiaľ dva prípravné zápasy. Najskôr si bez väčších problémov poradila s Parndorfom, ktorý zdolala vysoko 4:0. V druhom stretnutí remizovala s maďarským Debrecínom 1:1.
Dunajská Streda odohrala o jeden duel viac. Na úvod prípravy prehrala so Šamorínom 2:3, následne však zareagovala víťazstvom 2:1 nad srbským TSC a naposledy remizovala s poľským Widzewom Lodž 0:0.
Austria Viedeň má za sebou zatiaľ dva prípravné zápasy. Najskôr si bez väčších problémov poradila s Parndorfom, ktorý zdolala vysoko 4:0. V druhom stretnutí remizovala s maďarským Debrecínom 1:1.
Dunajská Streda odohrala o jeden duel viac. Na úvod prípravy prehrala so Šamorínom 2:3, následne však zareagovala víťazstvom 2:1 nad srbským TSC a naposledy remizovala s poľským Widzewom Lodž 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.