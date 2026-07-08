Košičania sa nevzdali a v závere gólovo udreli. DAC odolal rakúskemu veľkoklubu

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|8. júl 2026 o 19:36
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Okrem Košíc absolvovali prípravné zápasy aj Skalica či Komárno.

Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v stredajšom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Niké ligy s 24-násobným rakúskym majstrom Austriou Viedeň 1:1.

Jediný gól tímu zo Žitného ostrova strelil vo Frauenkirchene v 66. minúte George Gagua.

Hráči FC Košice hrali v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť nerozhodne 1:1. Účastník Niké ligy vyrovnal v nadstavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

V ďalších prípravných zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2:1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0:0.

Niké liga - prípravne zápasy - 8. júl:

MFK Skalica - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:1)

Góly: 5. Bariš, 77. Mášik – 9. Pudil

KFC Komárno - MFK Zvolen 0:0

FC Rapid Bukurešť - FC Košice 1:1 (0:0)

Góly: 49. Vulturar – 90.+1 Metu

FK Austria Viedeň - DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0)

Góly: 39. Fischer – 67. Gagua

Slovensko

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Košičania sa nevzdali a v závere gólovo udreli. DAC odolal rakúskemu veľkoklubu
    dnes 19:36
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