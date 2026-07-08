Košičania sa nevzdali a v závere gólovo udreli. DAC odolal rakúskemu veľkoklubu

Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v stredajšom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Niké ligy s 24-násobným rakúskym majstrom Austriou Viedeň 1:1.
Jediný gól tímu zo Žitného ostrova strelil vo Frauenkirchene v 66. minúte George Gagua.
Hráči FC Košice hrali v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť nerozhodne 1:1. Účastník Niké ligy vyrovnal v nadstavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.
V ďalších prípravných zápasoch Skalica zdolala Zlaté Moravce 2:1 a Komárno remizovalo so Zvolenom 0:0.
Niké liga - prípravne zápasy - 8. júl:
MFK Skalica - FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:1)
Góly: 5. Bariš, 77. Mášik – 9. Pudil
KFC Komárno - MFK Zvolen 0:0
FC Rapid Bukurešť - FC Košice 1:1 (0:0)
Góly: 49. Vulturar – 90.+1 Metu
FK Austria Viedeň - DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0)
Góly: 39. Fischer – 67. Gagua