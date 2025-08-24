ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 5. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
24.08.2025 o 19:00
5. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Zemko, Jánošík..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola Niké ligy medzi Michalovcami a Slovanom Bratislava.
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
Zemplínčania urobili dobrú prácu v prvých kolách ročníka. Možno ich posilnil fakt, že pred sezónou počúvali prognózy o trápení a celkovo sa vynorilo viac pesimistov ako optimistov. "Šoltisova" partia ale postupne boduje a snaží sa byť v strede tabuľky, aj keď prešiel ešte len mesiac od štartu sezóny. Nebude to však len obyčajný futbalový duel. Na programe je rozlúčka michalovského matadora a ikony súťaže Igora Žofčáka. 42-ročný stredopoliar strávil v Slovane štyri roky. Podľa najnovších informácií sa presunie do klubu MŠK Spartak Medzilaborce.
ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Zo slovanistov ešte poriadne nevyprchal hnev i sklamanie z vypadnutia z kvalifikácie Ligy majstrov a už prišlo ďalšie v snahe preniknúť do Európskej ligy. "Belasí" nepotešili svojich priaznivcov, keď na Tehelnom poli podľahli švajčiarskemu súperovi Young Boys Bern 0:1. Hostia sú v lige stopercentní a inú skutočnosť nebudú chcieť prijať po návšteve Michaloviec, ktoré pre zmenu 21 rokov čakajú na skalp 15-násobného šampióna!
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body