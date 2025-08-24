Žofčák sa rozlúčil so zaplnenými tribúnami. Slovan zaváhal a Weiss vynadal rozhodcovi

Dlhoročný hráč a legenda klubu MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák.
Dlhoročný hráč a legenda klubu MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák. (Autor: TASR)
TASR|24. aug 2025 o 20:58 (aktualizované 24. aug 2025 o 22:20)
Štyridsaťdvaročný veterán odohral úvodných 10 minút zápasu.

Niké liga - 5. kolo

Michalovce - Slovan Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 63. Musák - 27. Mak

Rozhodovali: Ziemba - Zemko, Jánošík, ŽK: Musák, Paulauskas, Francois - Lichý

Diváci: 4286

MFK Zemplín Michalovce: Lukáč - Park, Pauschek (88. Madu), Bednár - Čurma, Cottrell (74. Francois), Zubairu, Brosnan (46. Taylor-Hart) - Ahl, Paulauskas, Žofčák (14. Musák)

ŠK Slovan Bratislava: Macík - Mustafič, Lichý, Fogning, Zuberu (84. Ofori) - Tolič, Savvidis - Marcelli (46. Strelec), Weiss (77. Yirajang), Mak (61. Barseghjan) - Kucharevyč (46. Ignatenko)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MICHALOVCE. Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava remizoval v 5. kole Niké ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:1.

V tabuľke figuruje s ôsmimi bodmi na piatom mieste, o skóre pred šiestymi Michalovcami.

S bohatou profesionálnou kariérou sa v nedeľu rozlúčil rekordér v počte ligových štartov a ikona domáceho klubu Igor Žofčák. Pre 42-ročného veterána to bol zápas číslo 496 v najvyššej súťaži.

Fotogaléria zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 5. kolo)
Na snímke dlhoročný hráč a legenda klubu MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák (druhý sprava), ktorý nastúpil na svoj posledný zápas v kariére, pózuje so svojimi synmi a rodičmi pred duelom 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.
Na snímke dlhoročný hráč a legenda MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák sa lúči s fanúšikmi po striedaní vo svojom poslednom zápase v kariére, ktorý odohral v 5. kole futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.
Na snímke dlhoročný hráč a legenda klubu MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák (druhý sprava), ktorý nastúpil na svoj posledný zápas v kariére, pózuje so svojimi synmi a kapitánom Slovana Vladimírom Weissom ml. pred duelom 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.
Na snímke dlhoročný hráč a legenda klubu MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák, ktorý nastúpil na svoj posledný zápas v kariére, pózuje so svojimi synmi pred duelom 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.
Na snímke dlhoročný hráč a legenda klubu MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák (uprostred), ktorý odohral svoj posledný zápas v kariére, sa lúči so svojimi spoluhráčmi po striedaní v dueli 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.Na snímke dlhoročný hráč a legenda klubu MFK Zemplín Michalovce Igor Žofčák (uprostred), ktorý odohral svoj posledný zápas v kariére, sa lúči so svojimi spoluhráčmi po striedaní v dueli 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.Na snímke zľava brankár Matúš Macík (Slovan) a Gytis Paulauskas (Michalovce) v zápase 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.Na snímke zľava Kyriakos Savvidis (Slovan) a Abdul Musa Zubairu (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava.

Žofčák nastúpil v základnej zostave domácich a hral symbolicky do 10. minúty, keďže celú kariéru odohral s desiatkou na drese.

Za potlesku zaplneného štadióna (4286 divákov), na rukách so synom Félixom, ho vystriedal Artúr Musák.

O štvrťhodinu neskôr otvoril skóre Róbert Mak, krídelník Slovana sa uvoľnil na hranici šestnástky a loptu zakrútil po zemi presne k vzdialenejšej žrdi.

Po zmene strán sa o vyrovnanie postaral Musák, vzápätí odpovedal Tigran Barseghjan po akcii Vladimíra Weissa, no rozhodca po prezretí videa jeho gól zrušil pre útočný faul Davida Strelca.

Rozhodnutie nepriniesli šance Barseghjana a Marka Toliča na strane hostí, na opačnej strane Gytis Paulauskas hlavičkoval do žrde, a tak sa duel skončil deľbou bodov.

Navyše, v 95. minúte dostal červenú kartu hosťujúci tréner Vladimír Weiss st., ktorý podľa zápisu o stretnutí použil hanlivý výrok na adresu rozhodcu. 

Niečo podobné sa mu pritom stalo iba nedávno, keď bol vylúčený v 3. predkole Ligy majstrov na pôde Kajratu Almaty. Neskôr sa Weiss za svoje konanie ospravedlňoval, no v Michalovciach opäť neudržal svoje emócie.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

