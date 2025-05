V neuveriteľnom zápase sa strieľalo ostrými. Bol to strašný cirkus, znie zo Zemplína

MICHALOVCE. Michalovský štadión zažil ďalšiu prestrelku so zlým koncom pre domácich. Pred týždňom prehrali so Skalicou 2:4 a v predposlednom kole aj s Komárnom v divokom zápase 4:5. Michalovčania po troch prehrách v rade prišli o siedme miesto, ktoré si zdanlivo pohodlne udržiavali celú jar, Komárno naopak sa z boja o záchranu dotiahlo až k možnej baráži o európsku súťaž. Pritom po siedmich minútach to po góloch Samuela Ramosa a Adama Žuleviča skôr vyzeralo na pohodlné víťazstvo domácich.

Hostia však ešte do prestávky po dvoch góloch Vojtěcha Kubistu a Dana Ožvoldu skóre otočili. V druhom polčase sa domácim napriek optickej prevahe dlho nedarilo siahnuť aspoň na vyrovnanie.

A keď necelých deväť minút pred koncom striedajúci Tamás Németh po necelej minúte pobytu na ihrisku strelil štvrtý gól Komárna, mnohí michalovskí diváci začali opúšťať svoje miesta a prišli o naozaj šialený záver. Necelé štyri minúty pred koncom Alexandros Kyziridis z pokutového kopu znížil a Denis Taraduda v prvej minúte nadstaveného času vyrovnal na 4:4. Ale po delovke Ondřeja Rudzana v posledných sekundách nadstaveného času napokon predsa len na Zemplíne vybuchla komárňanská radosť.

Deväť inkasovaných gólov v dvoch zápasoch „Nevidí sa často, aby ste strelili štyri góly a nevyhrali zápas. Je to sklamanie na našej strane, ale už sa s tým nedá nič robiť. Inkasovať doma v dvoch zápasoch deväť gólov je veľmi veľa. Sami nevieme, kde je problém a čo zlyhalo,“ povzdychol si po zápase 18-ročný útočník Adam Žulevič. VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Komárno



Tréner Michaloviec Anton Šoltis zobral prehru na seba. „Mne sa to hodnotí veľmi ťažko, lebo dostávame strašne ľahké góly. Tento zápas ide za mnou, lebo som urodil nejaké zlé rozhodnutia. Napriek tomu, sú naše posledné zápasy šialené, čo sa týka gólov. Dostať doma päť gólov zo šiestich striel na bránu je trošku kruté alebo zlé,“ povedal po zápase. Ako dodal, nemôže sa stať, že po fantastickom vstupe do zápasu a vedení o dva góly, si mužstvo nechá ešte do polčasu zápas otočiť a dostane gól v 45. minúte

„Mužstvo musí cítiť to, že už je polčas a že to musí dohrať aspoň na remízu. Ten šialený záver ani neviem, ako mám hodnotiť. Určite sme smutní, ale musíme sa pozrieť do vlastných radov. Naša defenzívna činnosť je v posledných zápasov je veľmi slabá. Moje zlé rozhodnutia k tomu možno prispeli. Otvára nám to oči do budúcna. Musíte s tým pracovať a musíme sa zlepšiť,“ dodal Šoltis. Premiéry, aké si nepredstavovali „Mal som v hlave rôzne scenáre, ale tento mi v žiadnom prípade nenapadol. Dostali sme góly, ja sám som nič navyše nechytil a potom je v zápase ťažké uspieť. Ťažko sa mi to hodnotí, ešte som taký zápas nezažil. A navyše to bola moja premiéra,“ smutne konštatoval domáci brankár Adam Jakubech, ktorú si prvý zápas v michalovskom drese určite predstavoval inak. 28-ročný odchovanec prešovského futbalu a bývalý brankár Prešova a Trnavy sa na Slovensko vrátil po takmer siedmich rokoch nie príliš vydareného pôsobenia vo francúzskom Lille s minimom odchytaných zápasov a polročnej prestávke od futbalu. Michalovčania ho angažovali v zime s tým, že je akvizíciou najmä pre budúce sezóny.

„Som rád, že som sa dostal do bránky. Taký bol aj plán, že sa v nej na konci sezóny objavím. Bolo to aj pre mňa možno niečo nové. Predsa len som viac ako tri roky nechytal v zápase a to je dlhý čas. Snažil som sa na to v hlave nejako pripraviť,“ priznal Jakubech. Len o málo spokojnejší vďaka gólu z posledných sekúnd mohol byť jeho náprotivok, 22-ročný Matúš Chropovský, ktorý si na Zemplíne odkrútil premiéru v komárňanskom drese. „Ako brankár samozrejme nechcem dostávať góly. Spravil som pri tých situáciách, čo sa dalo, ale dnes to bohužiaľ nevyšlo tak, ako som si to predstavoval. Bol to absolútne neskutočný zápas. Na jednej strane ma mrzí, že sme dostali štyri góly, ale na druhej strane klobúk dole pred chlapcami ako zareagovali aj za stavu 2:0 a a aj potom v tom šialenom závere, keď dokázali v posledných sekundách streliť gól,“ pochválil aj spoluhráčov, ktorý mu napokon napriek štyrom inkasovaným gólom dopriali víťaznú premiéru. Pánboh sa pozeral inde K víťazstvu Komárna výraznou mierou prispeli českí legionári. Dva góly stredopoliara Vojtěcha Kubistu, prvé v Niké lige, prispeli k prvopolčasovému obratu a Ondřej Rudzan svojim druhým gólom v súťaži zariadil v nadstavenom čase veľmi cenné víťazstvo. „Boh asi dnes pozeral niekam inam, keď sme dali gól my dvaja. Výsledok asi korešponduje s tým, že teraz sa hrajú majstrovstvá sveta v hokeji. Pre fanúšikov to bolo zaujímavé. Bol to strašný cirkus,“ smial sa po zápase Kubista, ktorý v druhom polčase poškuľoval aj po hetriku. „Ale musím sa vrátiť späť na zem. Každý má na ihrisku nejakú úlohu a ja tam nie som od toho, aby som strieľal góly,“ dodal český stredopoliar, ktorý si z českej ligy pamätá ešte gólovo bohatší zápas v drese Mladej Boleslavi, ktorá v októbri 2023 zvíťazila v Zlíne 9:5.

Podľa Rudzana to bol najšialenejší zápas, aký kedy hral. „Ešte som sa ani nedotkol lopty a už sme prehrávali 0:2. Keď sme dali na 4:2, tak už si všetci na štadióne mysleli, že je po zápase, aj my, a po vlastnej nedôslednosti a povedal by som až bohorovnosti sme si nechali dať góly na 4:4, čo sa nemôže stávať,“ poznamenal autor víťazného gólu, pri ktorom loptu parádne trafil svojou slabšou pravou nohou. „Dnes som cítil, že by mi to tam mohlo spadnúť. Už v prvom polčase som tam mal nejaké náznaky, ale nejak sa to ku mne nedostalo. Keď sa to v poslednej minúte ku mne odrazilo a už som len zavrel oči a tlačil to na zem. Niekto tam na mňa kričal, nech to pustím, ale už som neposlúchol a zobral som to na seba. Zaplať pánboh, že to skončilo v bránke a môžeme ísť spokojný domov,“ opísal posledné sekundy zápasu. Od záchrany k Európe? Výsledok zápasu v Michalovciach pred posledným kolom poriadne zamiešal karty v boji o siedme miesto, ktoré ešte stále môže byť miestenkou do baráže o Európu. Michalovčania vedia, že už to nemajú vo vlastných rukách, hoci v poslednom kole cestujú na ihrisko vypadávajúcej Banskej Bystrice. „Budeme chcieť vyhrať a uvidíme, čo sa stane. Je nám to ľúto, chceli sme skončiť siedmy a ešte pred pár kolami sme mali dobrú východiskovú pozíciu,“ povzdychol si tréner Šoltis. V Komárne je situácia úplne iná a ak uspeje aj v poslednom zápase proti Ružomberku, možno mu to prinesie exkluzívne derby s Dunajskou Stredou. „V minulom kole sme sa definitívne zachránili, po dnešnom môžeme ísť do baráže o Európu. Je to nevyspytateľná súťaž. Máme to vo svojich rukách a nemusíme sa na nikoho obzerať. Stačí, ak si to o týždeň zariadime sami,“ hovorí Rudzan.

Trénerovi Mikulášovi Radványimu v Michalovciach pripomenuli slová z decembra, keď po bezgólovej remíze povedal, že prvoradým cieľom pre Komárno je záchrana. „Pre nás bola výzvou zácharana. Ale teraz by určite každý na Žitnom ostrove bol rád, keby sa tam hrala baráž Dunajská – Komárno. Pre nás by to bola čerešnička na torte, ale máme ešte posledné kolo s Ružomberkom a to bude veľmi náročný zápas, lebo posledné tri zápasy vyhrali. Ak by sme hrali baráž o konferenčnú ligu, tak by som bol veľmi rád, lebo by to nebola baráž o udržanie, na ktorú nás pred súťažou mnohí pasovali. Som veľmi rád, že chlapci dnes ukázali aj inú tvár, lebo sa o nás hovorilo, že hráme nudný futbal na výsledky. Ale vo futbale rozhodujú výsledky, za ktoré dostávate body a nie góly. To nie je krasokorčuľovanie, kde sa boduje umelecký dojem,“ dodal Radványi. Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 31 21 6 4 73 : 39 69 V V P V R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 31 15 9 7 55 : 39 54 P P V R R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 31 13 10 8 44 : 33 49 P P P P V 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 31 12 12 7 47 : 34 48 V P V V R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 31 11 11 9 45 : 37 44 V V R R P 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 31 8 13 10 39 : 41 37 P V R R P Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: