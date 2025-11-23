ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
23.11.2025 o 15:30
15. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Glova – Poláček, Bednár..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 15. kola Niké ligy medzi Michalovcami a Ružomberkom.
MFK Zemplín Michalovce
Michalovce v tejto sezóne hrajú azda najlepší futbal od začiatku účinkovania medzi elitou. Vďaka tomu sa dostali do elitnej šestky o titul, avšak posledné výsledky nedopadli dobre. Zemplín nevyhral od 4. októbra. Bilancia ostatných štyroch zápasov je remíza a tri prehry.
MFK Ružomberok
Ružomberok sa otriasol z katastrofálneho úvodu sezóny. Ultimátum smerom k trénerovi Ondřejovi Smetanovi zabralo. Liptáci ale stále nie sú na želaných pozíciách. Hostia v troch zápasoch získali dva body. Jeden vzali Trnave, druhý vydolovali v Skalici. Dunajská Streda bola nad ich sily, s ktorou prehrali 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
10
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body