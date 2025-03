Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Michalovcami a Ružomberkom.



MFK Zemplín Michalovce



Žlto-modrí nevstúpili ideálne do nadstavbovej skupiny o udržanie sa. Na úvod ich čakala cesta do Trenčína, s ktorým hrali vyrovnanú partiu, ale domáci udreli v závere. Michalovce nezískali žiadny bod.



MFK Ružomberok



Liptáci majú čo vylepšovať. V súťaži sa prepadli, pričom v lete ešte hrali pohárovú Európu. Ich krízu zvýraznila šokujúca prehra s nováčikom z Komárna 0:1, ktorý zarezal MFK z penalty pred koncom stretnutia. Ružomberok si však napravil chuť v Slovnaft Cupe, keď po otočke na 2:1 vyradil Zlaté Moravce. Pomôže mu to naštartovať sa?