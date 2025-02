Slovenský brankár sa vrátil po desiatich rokoch a hneď do divočiny, akú nezažil

MICHALOVCE. Diváci na michalovskom štadióne už netrpezlivo čakali na to, kedy zaznie z píšťalky rozhodcu Lukáša Dzivjaka záverečný hvizd a budú môcť oslavovať dôležité víťazstvo svojich v boji o prvú šestku nad tabuľkovým susedom s Podbrezovej. Hvizd prišiel, ale iný. Domáci obranca Henry Bahi zasiahol v šestnástke pri pokuse o odkop nohu súpera a Dzivjak ukázal na biely bod. Potvrdenie od systému VAR, ešte trochu diskusií, Samuel Štefánik sa rozbieha a Viktor Budinský chytá. Tribúny burácajú radosťou, ktorú vzápätí vystrieda poriadny hnev.

Pri penalte pri naťahovačkách na hranici šestnástky jeden z hráčov Podbrezovej spadol do jej vnútra a Dzivjak nariaďuje opakovanie penalty. Nový exekútor Peter Kováčik ju síce nekopne ideálne, ale vyrovnáva na konečných 2:2. Na jednej strane výbuch radosti, na druhej hnev na hlavného rozhodcu, strkanice a spŕška nadávok a napokon tri michalovské červené karty v podstate už po skončení zápasu – pre útočníka Alexandrosa Kyziridisa, pre Igora Žofčáka, ktorého pri vybehnutí zo striedačky smerom k radujúcim sa Podbrezovčanom muselo odtiahnuť pár usporiadateľov a napokon aj pre trénera Antona Šoltisa. VIDEO: Trénera Podbrezovej Š. Markulík hodnotí zápas

„Takú divočinu som ešte nezažil. Pár sekúnd nás delilo od víťazstva, chytil som penaltu. Periférne som videl, že sa tam nejako strkajú, ale vôbec som nevedel, či to bolo pred kopom, ale až po. Štve ma to, ale nič s tým neurobíme. Ten zápas by bol krásny, keby sme to dotiahli do víťazného konca. Je to trpké,“ povzdychol si brankár Budinský, ktorý sa do slovenskej prvej ligy vrátil po desiatich rokoch.

Iskrilo sa od začiatku Na ťažkom michalovskom teréne sa od samého začiatku v zápase s prívlastkom šesťbodový poriadne iskrilo.

Podbrezovčania v prvých dvadsiatich minútach dokonale zaskočili domácich a po sedemnástich minútach išli do vedenia, keď do tretice využili rýchly brejk do otvorenej domácej obrany a Daniel Smékal naservíroval gólovú prihrávku Alasanovi Yirajangovi. Michalovčania ešte do polčasu dokázali výsledok otočiť, hoci prišli o dvoch kľúčových hráčov. Najprv musel po polhodine hry nútene striedať po tvrdom strete so Smékalom stopér Spyridon Risvanis, ktorý si debut v michalovskom drese určite predstavoval inak. Po pár minútach odniesli na nosidlách aj michalovského kapitána Matúša Marcina. Domáci faul naňho dokonale potrestali, keď dobre zahranú štandardku premenil na vyrovnávajúci gól stopér Tornike Dzoitsenidze. Do prestávky dokonca dokázali skóre otočiť. Už v nadstavenom čase po upozornení od systému VAR a preskúmaní videa nariadil rozhodca Dzivjak pokutový kop za faul na Alexandrosa Kyziridisa a grécky útočník ponúknutú šancu využil. Chýbali im taktické striedania „Prvých dvadsať minút sme trochu prespali, potom nás inkasovaný gól trochu nakopol a do polčasu sme boli lepším mužstvom a asi aj zaslúžene otočili. Druhý polčas to z našej strany bolo viac o defenzíve a ubránení výsledku,“ hodnotil priebeh domáci Martin Bednár.

Domáci napokon vedenie neudržali. Pobrezovčania ich v druhom polčase zatlačili a len vďaka brankárovi Budinskému sa nedostali k vyrovnaniu či dokonca vedeniu ešte pred hektickým záverom: VIDEO: Asistent trénera Michaloviec O. Duda hodnotí zápas

„Cítil som sa výborne. Od toho som tam, aby som mužstvu pomohol a pochytal nejaké šance. Som rád, že sa to podarilo, ale ten záver je pre nás veľmi ťažký. Bolo by to iné, keby sme vyhrali,“ dodal Budinský. Podľa Bednára zápas ovplyvnili dve vynútené striedania v prvom polčase. „Nebolo to ani tak o tom, že by nám práve tí dvaja zranení hráči chýbali. Skôr o tom, že už sme vyčerpali dve okná na striedanie a už sme nemohli takticky striedať a v závere rozkúskovať hru. Viacerí už nevládali a išli na doraz.“ Duda st.: Ani neviem ako dáme hráčov dokopy Ešte dlho po zápase lomcovali útrobami štadióna emócie. Asistent domáceho trénera Ondrej Duda st. si so strelcom vyrovnávajúceho gólu Kováčikom vymenili pár nahnevaných viet aj počas toho, ako Kováčik poskytoval po zápasový rozhovor v mixzóne.

„Hostia nás trochu zaskočili agresivitou. Máme zranených dvoch hráčov, obaja sú v nemocnici a momentálne ani neviem, aký je ich stav. Toto ma veľmi mrzí, lebo obaja sú nosní hráči. V druhom polčase sa nám dlho darilo dobre brániť. Sme veľmi sklamaní, že sa to nakoniec skončilo remízou. Hráči v kabíne sú tak dole, že ani neviem ako ich teraz dáme dokopy. Lebo sa stali nejaké veci, ktoré by sa v najvyššej súťaži stávať nemali. Ale je to tak a musíme to prijať,“ povedal už pokojnejším hlasom o zápase Duda st. na pozápasovej tlačovej besede. Do otvorenej kritiky ale ísť pre neho z pochopiteľných dôvodov nechcel. VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Podbrezová v Niké lige

„Nechcem tu nikoho kritizovať, aby som zas nedostal nejaký trest. Lebo ja už mám niekedy dojem, že sa mi stačí trochu zle pozrieť na štvrtého rozhodcu a už mám žltú kartu. Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ skonštatoval Duda st. Kováčik v strese pred penaltou „V prvom rade som rád za to, že konečne bolo vidieť vo futbale emócie. Samozrejme, že dôležitá je aj miera a to, aby už neboli za hranou. Ale emócie sú veľmi dôležité pre šport a som rád, že ich dnešný zápas priniesol,“ začal svoje hodnotenie zápasu hosťujúci tréner Štefan Markulík.

Ten napriek dobrému vstupu do zápasu vôbec nebol spokojný s tým, ako vyzeral v podaní jeho zverencov prvý polčas: „Najviac nespokojný som bol s tým, ako sme sa prezentovali pri hre s loptou. V druhom polčase to už bolo úplne iné a predviedli sme to, čo chceme hrať, zaujímavý, ofenzívny futbal s tlakom na loptu a s vytváraním si situácií v pokutovom území. V konečnom dôsledku by prehra 1:2 bola pre nás krutá“ Rovnako videl zápas aj Peter Kováčik, ktorý návrat na slovenské trávniky okorenil vyrovnávajúcim gólom v posledných sekundách zápasu. „Dali sme síce prvý gól, ale v prvom polčase sme nehrali tak ako sme chceli. Za to nás Michalovce potrestali. V druhom polčase to už bolo lepšie, vypracovali sme si viaceré šance. Bolo to dosť emočné, začalo to už v prvom polčase. Trochu ma mrzí moja reakcia na konci, keď som emócie trochu neustrážil,“ dodal ofenzívny stredopoliar, ktorý je v Podbrezovej na hosťovaní z talianskeho Coma. Priznal, že kopať opakovaný pokutový kop sa mu veľmi ísť nechcelo: „Bol to pokyn z lavičky, ja by som nechal aj druhú kopať Sama, aj som ho povzbudil. Zobral som loptu a snažil som sa ju páliť, zavrel som oči a prešlo to do bránky. Bol to trochu stres, najmä po tom, čo som si predstavil tie šance, ktoré som zahodil.“

Bod napokon berú obaja Remíza, hoci sa zrodila po divokom závere, je spravodlivým výsledkom v zápase tabuľkových susedov a priamych konkurentov v boji o prvú šestku. „Chceli sme vyhrať a mali sme na to, aby sme vyhrali, ale nakoniec je to dôležitý bod z Michaloviec a sme zaňho vďační. Ďalší zápas máme doma proti Trenčínu a ak ho zvládneme, tak sa môžeme veľmi priblížiť k účasti v šestke,“ myslí si Kováčik. Vzhľadom na priebeh je s bodom spokojný aj michalovský Bednár dohrávajúci s kapitánskou páskou: „Keď sa na to pozriem celkovo, tak bod určite berieme, lebo v druhom polčase sme sa viac menej len bránili. Ale určite zamrzí, že to bolo takým spôsobom, z opakovanej penalty v 98. minúte, keď jednu brankár chytil a druhá mu prešla popod ruky.“ Podbrezovčania si po zisku bodu udržali na piatom mieste dvojbodový odstup práve od Michaloviec, na ktoré sa po prekvapujúcom víťazstve v Žiline dotiahli Košičania a opäť o niečo viac zdramatizovali súboj o prvú šestku.

Tabuľka Niké ligy