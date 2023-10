Góly strieľa s pokorou a nepozná prehru. Michal Ďuriš je diamantom Trnavy

„Je to fajn, ale treba byť stále pri zemi a ísť s pokorou do každého zápasu. Musíme robiť to, čo funguje a verím, že to bude pokračovať,“ doplnil Ďuriš.



Trnavčanov čaká „anglický týždeň“. Najprv vo štvrtok nastúpia v rámci skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 proti tureckému Fenerbahce Istanbul a potom v nedeľu odohrajú ligové stretnutie v Banskej Bystrici.

Bude to špecifický duel pre Ďuriša, keďže je odchovancom banskobystrického futbalu. Zatiaľ však myslí iba na pohárové stretnutie proti tureckému protivníkovi.

„Musíme dobre zregenerovať, pretože vo štvrtok nás čaká ďalší zápas,“ podotkol účastník dvoch európskych šampionátov.