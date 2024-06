Tri postupy za tri sezóny. Nedá sa hrať len s mladými, treba aj skúsenosť, vraví tréner

Čakali ste, že sa napokon nerozhodne v poslednom kole v zápase Galanta – Zvolen, ale už v predstihu si zabezpečíte prvé miesto?

Nečakal som to, ale dúfal som, že keď pôjdeme do Galanty, už bude rozhodnuté, či už v náš prospech, alebo niekoho iného. Som rád, že to vyšlo takto. Využili sme zaváhanie súperov a sobotňajší zápas s Dubnicou bola čerešnička na torte. Zvládli sme ho veľmi dobre, bolo to zadosťučinenie za celý rok.

Vyhrali ste 5:0, čo je jednoznačný výsledok. Naozaj sa zrodil bez problémov?

Snažili sme sa pripraviť hráčov, že aj keď je súper posledný a na jar získal len bod, bude to nepríjemné. Sú to mladí, behaví chlapci a budú hrať to, čo im dovolíme. Chalani k tomu tak pristúpili, súperovi sme nedovolili takmer nič.

My sme si od prvej minúty začali vytvárať šance a postupne sme ich aj premieňali. Mohli sme rozhodnúť aj skôr, ale som spokojný s priebehom zápasu aj s výsledkom.