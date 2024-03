Michalovce s prekopanou zostavou uľahčili Trnave natiahnutie víťaznej pohárovej série

Hrdina víťazného zápasu Igor Žofčák dokonca nefiguroval ani medzi náhradníkmi a tak nebolo žiadnym prekvapením, že Trnava v najsilnejšej možnej zostave poľahky postúpila do semifinále a jej cesta za pohárovým hetrikom pokračuje.

MICHALOVCE. Len jediného hráča zo sobotňajšej základnej zostavy, ktorá dosiahla prvé ligové víťazstvo sezóny v šesťbodovom zápase so Zlatými Moravcami, poslal michalovský tréner František Straka do štvrfinálového pohárového duelu proti obhajcovi pohára Spartaku Trnava.

„V kádri mám 27 hráčov a každý z nich sa chce ukázať. Dnes tú šancu mali a niečo nám to ukázalo. Mrzí ma, že sme opäť začali nervózne. Veľa prihrávok bolo na istotu namiesto toho, aby sme hrali smerom dopredu. Sami sme sa dostávali pod tlak, čo Trnave vyhovovalo.

„Ťažko sa to hodnotí. Tréner dal šancu hráčom, ktorí majú v lige menšiu minutáž. Snažili sme sa plniť taktické pokyny a nedostať gól, čo sa nám darilo takmer celý prvý polčas.

Michalovčania sa od začiatku sústredili najmä na defenzívu. Držali sa až do 37. minúty, keď nechali v šestnástke zabudnutého Philipa Azanga, ktorý po centri poslal hlavou Trnavu do vedenia.

Po zmene strán sa síce michalovská hra príchodom štyroch nových hráčov zlepšila, ale pohárovo skúsení Trnavčania už drámu nepripustili. Výrazne zmenená pohárová zostava aj podľa Vaška jednoznačne ukazuje, že prioritou pre Michalovce je záchrana ligy.

„Chceme, aby sa prvá liga na Zemplíne hrala aj v budúcej sezóne. Tomu sa všetko podriaďuje,“ dodal Vaško, ktorého so spoluhráčmi už v sobotu znovu čaká šesťbodový zápas so Zlatými Moravcami, na ihrisku ktorých otvoria nadstavbovú časť ligy v skupine o záchranu.

Nad semifinálovým súperom nerozmýšľajú

Trnavčania počas celého zápasu dominovali, hoci aj prvý gól Azanga, aj poisťujúci druhý gól Michala Ďuriša necelých dvadsať minút pred koncom zápasu sa zrodili po chybách michalovskej defenzívy.

„Som rád, že sme to zvládli a postúpili ďalej. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. Dôležité bolo, že sme dali ešte do prestávky prvý gól, ktorý je v pohárových zápasoch veľmi dôležitý. Potom sa nám už hralo ľahšie,“ povedal po zápase Ďuriš.