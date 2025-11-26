ONLINE: Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a KFC Komárno dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno (Slovnaft Cup, osemfinále, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
26.11.2025 o 16:00
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Vorel, Hrmo..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu osemfinále Slovnaft Cupu medzi Liptovským Mikulášom a Komárnom.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Zverenci trénera Mareka Petruša hrali všetky pohárové stretnutia na súperových trávnikoch. Postupne prešli cez Vysoké Tatry, Brezno a Stropkov, s ktorým sa však výrazne natrápili.
KFC Komárno
Komárno má dobrú formu v Niké lige. Minulú sobotu porazilo Podbrezovú 1:0 vďaka premenenej penalte opory Šimona Šmehyla v nadstavenom čase. V pohári vyradilo KFC Svodín, Častkovce a Galantu.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Zverenci trénera Mareka Petruša hrali všetky pohárové stretnutia na súperových trávnikoch. Postupne prešli cez Vysoké Tatry, Brezno a Stropkov, s ktorým sa však výrazne natrápili.
KFC Komárno
Komárno má dobrú formu v Niké lige. Minulú sobotu porazilo Podbrezovú 1:0 vďaka premenenej penalte opory Šimona Šmehyla v nadstavenom čase. V pohári vyradilo KFC Svodín, Častkovce a Galantu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.