Ružomberok si chce ísť po postup. Iný cieľ ani nemôže byť, vraví tréner

Informácie získavali hneď po žrebe

Dôležité bolo zmapovať si súpera, zistiť jeho silné i slabé stránky.

"Hneď po žrebe sme začali získavať informácie. Jedna vec sú však nejaké sprostredkované veci, či dáta. Tento súper je pre naše prostredie dosť špecifický a neznámy.

Nemožno ho prirovnať k niekomu napríklad z okolitých líg. Ideme do súboja, v ktorom sa budeme musieť aj trochu 'rozkukať' i reagovať v priebehu samotného zápasu. Samozrejme, Tobol máme naštudovaný. Vieme, že v jeho tíme je veľa individualít.

Hlavne v ofenzívnej trojici, no i v celom mužstve. Je to tím, ktorý si rozumie s loptou a dokáže takisto meniť rozostavenie. Takže sme aj trochu v očakávaní, v akom rozostavení súper nastúpi. No verím, že aj na to sú chlapci pripravení," vravel ďalej Smetana.