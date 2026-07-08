    Messi bude na zápase hviezd. Vlani ho vynechal a dostal za to suspendáciu

    Lionel Messi.
    Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 19:54
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    Kapitán úradujúcich majstrov sveta má v prebiehajúcej sezóne MLS 12 gólov a 8 asistencií v 14 zápasoch.

    Argentínsky futbalista Lionel Messi je v 29-člennom zozname hráčov, ktorí budú reprezentovať americkú MLS v All Star zápase proti hviezdam mexickej Ligy MX.

    Duel sa uskutoční 29. júla v Charlotte.

    Opora Interu Miami má v prebiehajúcej sezóne na konte 12 gólov a osem asistencií v 14 ligových stretnutiach.

    Kapitán úradujúcich majstrov sveta je jedným z 13 hráčov vo hviezdnom výbere MLS, ktorí sa predstavili na prebiehajúcom svetovom šampionáte.

    V nominácii sú aj obranca Kapverd Steven Moreira z Columbusu Crew či štyria americkí reprezentanti.

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    Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty sa mal predstaviť v All Star zápase už vlani, no rozhodol sa exhibičný duel vynechať.

    Liga ho tak potrestala suspendáciou na jedno stretnutie, čo si vyslúžilo kritiku od majiteľa Interu Miami Jorgeho Masa, pripomenula agentúra AP.

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