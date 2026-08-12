DAC ide do odvety s Twente bez šancí na postup. Klauss chce aspoň napraviť dojem po debakli

Odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA - FC Twente Enschede /prvý zápas: 0:6/
Rozhodcovia: Badstübner - Günsch, Hüwe (všetci Nem.)
S cieľom napraviť si chuť po nevydarenom zápase v Holandsku pristúpia vo štvrtok (19.00 h) k domácej odvete 3. predkola Konferenčnej ligy futbalisti DAC Dunajská Streda.
Slovenský vicemajster utrpel na pôde Twente Enschede debakel 0:6 a dostal sa do prakticky neriešiteľnej pozície pre pokračovanie v pohárovej Európe.
Pre nemeckého trénera Roberta Klaussa bolo úlohou pripraviť tím zo Žitného ostrova čo najlepšie na druhý diel súboja s účastníkom Eredivisie.
Poltucet gólov a žiadna šanca
Skóre prvého zápasu postupne narastalo a zastavilo sa až na poltucte v bráne DAC-u. Ten bude chcieť doma predviesť svojim verným divákom lepší výkon s diametrálne odlišným výsledkom.
„Vo futbale sa občas stáva, že prídu také výsledky. Treba si z toho zobrať, z čoho sa dá poučiť. Budeme sa snažiť pokračovať v našej práci. Budeme sa snažiť vrátiť sebavedomie mužstvu, aby neprestalo veriť štýlu, ktorým chceme hrať. Našou úlohou je teraz sa čo najlepšie pripraviť na odvetu, ktorá nás čaká vo štvrtok,” uviedol 41-ročný nemecký kormidelník Klauss.
DAC pred odvetou bez prehry v ligovej sezóne
Pre Dunajskú Stredu to bola prvá prehra v sezóne. V 2. predkole KL zdolala Velež Mostar v MOL Aréne 1:0 a v Bosne a Hercegovine 3:0, zatiaľ čo v Niké lige remizovala 1:1 v Ružomberku a nad nováčikom z Banskej Bystrice zvíťazila 2:0.
Pred odvetou v MOL Aréne mali Dunajskostredčania voľno, zatiaľ čo ich súper vstúpil do nového ligového ročníka prehrou na pôde Heerenveenu.
Klauss je pred odvetou realista a uvedomuje si, v akej pozícii sa jeho zverenci nachádzajú: „Keď sa pozriete na trhové hodnoty kádrov, u nás je to 15 miliónov a v prípade Twente 80 miliónov, takže rozdiel v kvalite je veľký.
Potrebovali sme náš najlepší výkon, aby sme mali aspoň nejakú šancu, ale tú teraz vôbec nemáme, keďže sme mali veľmi ďaleko od nášho najlepšieho výkonu.“
Ak Twente nedopustí šokujúci výsledok, v play off bude čeliť úspešnejšiemu z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach, pričom v prvom stretnutí zvíťazil ukrajinský tím 1:0.