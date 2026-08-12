DAC čelí v Konferenčnej lige zrejme neriešiteľnej úlohe. Jablonec a FC Riga sú blízko postupu

Vo výbornej pozícii sú pred odvetou 3. predkola Konferenčnej ligy futbalisti FK Jablonec v kádri so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebylom.
Mužstvo zo severu Čiech nastúpi na pôde lotyšského RFS Riga s náskokom 2:0. Dvojzápas má dobre rozbehnutý ďalší klub z rovnakej pobaltskej krajiny FC Riga, ktorý pod vedením slovenského trénera Adriána Guľu vycestuje do Győru s priaznivým výsledkom 1:0.
Jablonec má za sebou vynikajúci vstup do ligovej sezóny, ktorý potvrdil tretím víťazstvom za sebou proti Slovácku (1:0).
Ak vo štvrtok na Pobaltí potvrdí domáce víťazstvo 2:0, priblíži sa k pohárovej jeseni, ktorú absolvoval v sezóne 2021/2022 práve v KL.
„Máme určitý náskok, ale nemôžeme sa naň spoliehať. Do zápasu pôjdeme tak, ako keby bolo 0:0. Pokúsime sa streliť rýchly gól. Verím, že to zvládneme,“ povedal pred odletom pre klubový web Jablonca priebežne najlepší strelec tímu Martin Cedidla.
Guľov tím dokázal byť v domácom prostredí aktívnejší na lopte a gólovú výhodu mu zabezpečil rýchly vlastný gól hosťujúceho obrancu Balinta Selyema.
Na odvetu v Maďarsku sa naladil rižský klub ligovým triumfom nad Ogre United 4:1 a po 25 zápasoch stráca na vedúci RFS jeden bod.
Hráči ETO Győr si pred dôležitým pohárovým súbojom oddýchli a v domácej súťaži mali voľno.
FC Riga stojí na prahu postupu do play off, v ktorej bola vlani a premiérový postup do ligovej fázy jej vzala Sparta Praha.
Slušný úvod angažmánu v Belgicku zažíva slovenský reprezentant László Bénes.
Jeho KAA Gent cez víkend vykročil v domácej Jupiler Pro League do sezóny výhrou nad KV Mechelen 2:0 a dobre rozbehnutý má aj dvojzápas proti švédskemu IFK Göteborg.
Gent uspel v úvodnom dueli na severe Európy (1:0) zásluhou gólu Hyllariona Gooreho, ktorý prišiel po asistencii Bénesa.
V akcii bude vo štvrtok aj posledný slovenský zástupca v súťaži FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý má po vysokej prehre 0:6 na pôde holandského Twente Enschede pred sebou v domácom prostredí zrejme neriešiteľnú situáciu.
Konferenčná liga - odvetné zápasy 3. predkola
Streda 12. augusta:
18.00 h GKS Katovice - Hapoel Tel Aviv /prvý zápas: 0:2/
18.00 h Rapid Viedeň - Paide Linnameeskond /prvý zápas: 4:1/
18.00 h FC Kodaň - VSC Debrecín /prvý zápas: 3:0/
Štvrtok 13. augusta:
17.00 h Tobol Kostanaj - Partizan Belehrad /prvý zápas: 0:3/
18.00 h FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede /prvý zápas: 0:6/
18.00 h Flora Tallinn - Inter Club d'Escaldes /prvý zápas: 0:2/
18.00 h Karabach FK - Dynamo Kyjev /prvý zápas: 0:1/
18.00 h Ilves Tampere - HNK Rijeka /prvý zápas: 0:1/
18.30 h FC RFS Riga - FK Jablonec /prvý zápas: 0:2/
19.00 h ML Vitebsk - Borac Banja Luka /prvý zápas: 0:1/
19.00 h ETO FC Győr - Riga FC /prvý zápas: 0:1/
19.00 h Dinamo Minsk - SC Braga /prvý zápas: 0:1/
19.00 h FC Nordsjaelland - Valur Reykjavík /prvý zápas: 2:0/
19.00 h Tromsö IL - CFR 1907 Kluž /prvý zápas: 5:0/
19.00 h Hammarby IF - Raków Čenstochová /prvý zápas: 0:0/
19.00 h FC Midtjylland - Bohemians Dublin /prvý zápas: 2:0/
19.30 h FC Vaduz - Inter Turku /prvý zápas: 1:2/
20.00 h FC Drita - SP Tre Fiori /prvý zápas: 4:1/
20.00 h FC St. Gallen 1879 - FC Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas: 3:1/
20.00 h KF Škendija - Hibernian FC /prvý zápas: 1:2/
20.15 h FC Sion - FC Noah /prvý zápas: 2:2/
20.30 h Austria Viedeň - Beitar Jeruzalem /prvý zápas: 2:1/
20.30 h Motherwell FC - HJK Helsinki /prvý zápas: 1:1/
20.30 h KAA Gent - IFK Göteborg /prvý zápas: 1:0/
20.45 h Shelbourne FC - Ajax Amsterdam /prvý zápas: 1:3/
20.45 h NSÍ Runavík - FC Lugano /prvý zápas: 0:2/
21.00 h Hajduk Split - Žalgiris Vilnius /prvý zápas: 5:2/
21.00 h FC Dinamo City - FK Auda /prvý zápas: 0:1/