Hradec Králové ide do Besiktasu s mankom, Rangers a Hearts čelia ešte ťažším situáciám

Futbalisti poľského Górnika Zabrze budú vo štvrtkovej odvete 3. predkola Európskej ligy doháňať v domácom prostredí gólové manko proti maďarskému Ferencvárosu Budapešť.
Duel prinesie súboj slovenských trénerov, na strane domácich Michala Gašparíka proti hosťujúcemu Balázsovi Borbélymu.
Borbély ešte v máji oslavoval titul s FC ETO Győr, no po majstrovskej sezóne sa rozhodol odísť ku konkurencii. Ferencváros pod jeho vedením zatiaľ v piatich európskych zápasoch neprehral ani raz.
Počas víkendu absolvoval v domácom prostredí výnimočný duel, keď hostil slávny Real Madrid.
Najúspešnejší španielsky klub a historicky najlepší tím Ligy majstrov vyhral v maďarskom hlavnom meste 2:1. Borbély bol s tesnou prehrou proti európskemu gigantovi spokojný.
„V zápase boli časti, ktoré boli úplne v poriadku. Keď sme hrali s plným sebavedomím, boli sme kreatívni a mali sme istotu s loptou, takže zápas mal veľa pozitív.
Mohli by sme spomenúť aj to, že Ádám Nagy odohral po dlhom čase svoj prvý polčas a hral veľmi dobre, takisto Naby Keita sa vrátil po dlhom zranení a bolo dobré vidieť ho opäť na ihrisku. Tento výkon a výsledok môže hráčom dodať sebavedomie, pretože sa nemáme za čo hanbiť, hrali sme dobre. Boli tam vynikajúce individuálne výkony,“ uviedol Borbély pre klubový web „Fradi“.
Hradec Králové má pred sebou neľahkú úlohu pred odvetou v Turecku. Český zástupca v kádri so Slovákmi Jakubom Uhrinčaťom a Samuelom Dancákom začne duel na horúcej pôde Besiktasu Istanbul s mankom 0:1, avšak s cieľom zaskočiť favorizovaných domácich.
„My tam určite nejdeme na výlet, ale s nastavením, že chceme vyhrať a postúpiť. Urobíme pre to všetko, odovzdáme maximálny výkon a určite sa nevzdávame a nejdeme si zápas iba užiť,“ povedal hradecký útočník Tom Slončík, ktorý počas víkendu dvoma gólmi zariadil víťazstvo svojho tímu nad Baníkom Ostrava.
Na juhu Európy očakáva povestnú búrlivú atmosféru: „Teším sa na to, pretože mne atmosféra vždy pomáha a hrá sa mi v nej dobre. Verím, že sa toho nezľakneme a podáme kvalitný výkon, po ktorom môžeme postúpiť.“
Pred domácou odvetou je v náročnej pozícii škótsky Glasgow Rangers, ktorý prehral na pôde Jagiellonie Bialystok 1:2. Pred zrejme neriešiteľnou situáciu stojí škótsky vicemajster Heart of Midlothian, ktorý podľahol Benfice Lisabon vysoko 1:6.
Európska liga - odvetné zápasy 3. predkola
Štvrtok 13. augusta:
19.00 h Omonia Nikózia - Lincoln Red Imps FC /prvý zápas: 1:1/
19.00 h Universitatea Craiova - KuPS Kuopio /prvý zápas: 1:1/
19.00 h Besiktas Istanbul - FC Hradec Králové /prvý zápas: 1:0/
19.00 h Pafos FC - Red Bull Salzburg /prvý zápas: 0:1/
19.00 h Górnik Zabrze - Ferencvárosi TC /prvý zápas: 0:1/
19.30 h Víkingur Reykjavík - FC Thun 1898 /prvý zápas: 0:3/
20.00 h CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv /prvý zápas: 3:0/
20.30 h Glasgow Rangers - Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 1:2/
20.30 h RSC Anderlecht - PAOK Solún /prvý zápas: 1:0/
20.45 h KÍ Klaksvík - Lech Poznaň /prvý zápas: 0:1/
20.45 h Heart of Midlothian - Benfica Lisabon /prvý zápas: 1:6/
21.00 h KF Egnatia - Shamrock Rovers /prvý zápas: 1:3/