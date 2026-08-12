Holandská reprezentácia má nového trénera. Národný tím povedie legendárny Španiel

Xavi Hernandez
Xavi Hernandez (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2026 o 21:55
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Vo funkcii nahradí Ronalda Koemana.

Novým trénerom holandskej futbalovej reprezentácie sa stal Xavi Hernandez.

Bývalý španielsky stredopoliar nahradil na poste Ronalda Koemana, ktorý skončil na lavičke po vypadnutí „oranjes“ v šestnásťfinále tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.

Xavi podpísal s Holandským futbalovým zväzom (KNVB) zmluvu do leta 2030.

Bývalý dlhoročný hráč FC Barcelona a majster sveta z roku 2010 bol bez trénerského angažmánu od roku 2024, keď skončil na Camp Nou.

„Barcu“ predtým viedol tri roky, pričom v roku 2023 získal s katalánskym klubom titul v La Lige. Predtým v rokoch 2019–2021 trénoval katarský Al Sadd. Holanďanov by mal kormidlovať v najbližších dvoch kvalifikačných cykloch, jeho kontrakt vyprší po MS 2030.

„Ako niekto, kto vyrastal v akadémii Barcelony, pod silným vplyvom Johana Cruyffa a Rinusa Michelsa, cítim špeciálne puto s holandským futbalom,“ uviedol podľa AFP 46-ročný Xavi.

„Dalo by sa povedať, že som tak trochu syn holandského futbalu. Dôležitú úlohu pri mojom formovaní ako hráča i kouča zohrali aj ďalší skvelí tréneri, najmä Louis van Gaal, pod ktorým som debutoval v Barcelone, či Frank Rijkaard.“

Holanďania vypadli na nedávnom svetovom šampionáte v šestnásťfinále, keď prehrali v jedenástkovom rozstrele s Marokom.

Xavi počas hráčskej kariéry získal s Barcelonou osem ligových titulov, trikrát triumfoval v španielskom Kráľovskom pohári, štyrikrát vyhral Ligu majstrov a dvakrát MS klubov. So španielskou reprezentáciou vybojoval titul majstra sveta (2010) i dva tituly majstra Európy (2008 a 2012).

Reprezentácie

Xavi Hernandez
Xavi Hernandez
Holandská reprezentácia má nového trénera. Národný tím povedie legendárny Španiel
dnes 21:55
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