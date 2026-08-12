Holandská reprezentácia má nového trénera. Národný tím povedie legendárny Španiel

Novým trénerom holandskej futbalovej reprezentácie sa stal Xavi Hernandez.
Bývalý španielsky stredopoliar nahradil na poste Ronalda Koemana, ktorý skončil na lavičke po vypadnutí „oranjes“ v šestnásťfinále tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.
Xavi podpísal s Holandským futbalovým zväzom (KNVB) zmluvu do leta 2030.
Bývalý dlhoročný hráč FC Barcelona a majster sveta z roku 2010 bol bez trénerského angažmánu od roku 2024, keď skončil na Camp Nou.
„Barcu“ predtým viedol tri roky, pričom v roku 2023 získal s katalánskym klubom titul v La Lige. Predtým v rokoch 2019–2021 trénoval katarský Al Sadd. Holanďanov by mal kormidlovať v najbližších dvoch kvalifikačných cykloch, jeho kontrakt vyprší po MS 2030.
„Ako niekto, kto vyrastal v akadémii Barcelony, pod silným vplyvom Johana Cruyffa a Rinusa Michelsa, cítim špeciálne puto s holandským futbalom,“ uviedol podľa AFP 46-ročný Xavi.
„Dalo by sa povedať, že som tak trochu syn holandského futbalu. Dôležitú úlohu pri mojom formovaní ako hráča i kouča zohrali aj ďalší skvelí tréneri, najmä Louis van Gaal, pod ktorým som debutoval v Barcelone, či Frank Rijkaard.“
Holanďania vypadli na nedávnom svetovom šampionáte v šestnásťfinále, keď prehrali v jedenástkovom rozstrele s Marokom.
Xavi počas hráčskej kariéry získal s Barcelonou osem ligových titulov, trikrát triumfoval v španielskom Kráľovskom pohári, štyrikrát vyhral Ligu majstrov a dvakrát MS klubov. So španielskou reprezentáciou vybojoval titul majstra sveta (2010) i dva tituly majstra Európy (2008 a 2012).