VIDEO: Kapitán Bero sa rozlúčil s Bochumom. V poslednom zápase asistoval na gól

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero má za sebou posledný zápas v drese Bochumu.
Tridsaťročný stredopoliar pomohol k víťazstvu 2:1 na pôde Karlsruhe v záverečnom kole druhej najvyššej nemeckej súťaže asistenciou na rozdielový gól v 70. minúte.
V nadstavenom čase druhého polčasu videl Bero žltú kartu. Slovenský kapitán opúšťa Bochum, ktorý obsadil 9. priečku, po vypršaní trojročnej zmluvy.
Elversberg v záverečnom kole zdolal Münster 3:0 a spečatil svoj historický postup do Bundesligy, a to iba po troch sezónach v druhej najvyššej súťaži.
Tabuľku ovládlo s 8-bodovým náskokom Schalke 04, ktoré sa vracia medzi elitu po troch rokoch. V baráži sa predstaví Paderborn.