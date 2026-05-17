VIDEO: Kapitán Bero sa rozlúčil s Bochumom. V poslednom zápase asistoval na gól

Matúš Bero (vpravo) z Bochumu sa teší z gólu spoluhráča Moritza-Broniho Kwartenga (uprostred). (Autor: TASR)
TASR|17. máj 2026 o 20:34
Slovenský kapitán opúšťa klub po vypršaní trojročnej zmluvy.

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero má za sebou posledný zápas v drese Bochumu.

Tridsaťročný stredopoliar pomohol k víťazstvu 2:1 na pôde Karlsruhe v záverečnom kole druhej najvyššej nemeckej súťaže asistenciou na rozdielový gól v 70. minúte.

VIDEO: Zostrih zápasu Karlsruhe - Bochum

V nadstavenom čase druhého polčasu videl Bero žltú kartu. Slovenský kapitán opúšťa Bochum, ktorý obsadil 9. priečku, po vypršaní trojročnej zmluvy.

Elversberg v záverečnom kole zdolal Münster 3:0 a spečatil svoj historický postup do Bundesligy, a to iba po troch sezónach v druhej najvyššej súťaži.

Tabuľku ovládlo s 8-bodovým náskokom Schalke 04, ktoré sa vracia medzi elitu po troch rokoch. V baráži sa predstaví Paderborn.

Tabuľka 2. Bundesligy

