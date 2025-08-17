Veľká strata pre Dunajskú Stredu. Elitný útočník má zlomenú nohu

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalový útočník Matej Trusa bude niekoľko mesiacov chýbať svojmu tímu DAC 1904 Dunajská Streda.
V sobotňajšom zápase Niké ligy na ihrisku Prešova (0:0) si po zákroku domáceho stredopoliara Filipa Součeka zlomil pravú nohu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Trusa odišiel z ihriska na nosidlách a následné vyšetrenie v prešovskej nemocnici. „Vyšetrenia odhalili zlomeninu píšťaly na pravej nohe, ktoré si vyžiada viacmesačnú absenciu,“ informoval klubový lekár DAC Zsolt Fegyveres.
VIDEO: Zostrih zápasu Tatran Prešov - DAC Dunajská Streda
Dvadsaťštyriročný Trusa nastúpil v prebiehajúcej sezóne do troch ligových zápasov v drese DAC. V predošlých dvoch strelil za Dunajskú Stredu celkovo 22 ligových gólov.