Veľká strata pre Dunajskú Stredu. Elitný útočník má zlomenú nohu

Matej Trusa.
Matej Trusa. (Autor: TASR)
TASR|17. aug 2025 o 16:56
ShareTweet0

Tímu bude chýbať niekoľko mesiacov.

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalový útočník Matej Trusa bude niekoľko mesiacov chýbať svojmu tímu DAC 1904 Dunajská Streda.

V sobotňajšom zápase Niké ligy na ihrisku Prešova (0:0) si po zákroku domáceho stredopoliara Filipa Součeka zlomil pravú nohu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Trusa odišiel z ihriska na nosidlách a následné vyšetrenie v prešovskej nemocnici. „Vyšetrenia odhalili zlomeninu píšťaly na pravej nohe, ktoré si vyžiada viacmesačnú absenciu,“ informoval klubový lekár DAC Zsolt Fegyveres.

VIDEO: Zostrih zápasu Tatran Prešov - DAC Dunajská Streda

Dvadsaťštyriročný Trusa nastúpil v prebiehajúcej sezóne do troch ligových zápasov v drese DAC. V predošlých dvoch strelil za Dunajskú Stredu celkovo 22 ligových gólov.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Matej Trusa.
    Matej Trusa.
    Veľká strata pre Dunajskú Stredu. Elitný útočník má zlomenú nohu
    dnes 16:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Veľká strata pre Dunajskú Stredu. Elitný útočník má zlomenú nohu